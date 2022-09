Milan – Inter: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Derby Mediolanu, czyli sobotnie starcie Milan – Inter na San Siro, będzie hitem piątej kolejki Serie A. Sprawdź naszą zapowiedź tego pojedynku.

Giuseppe Meazza Serie A AC Milan Inter Mediolan 2.85 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 18:27 .

Milan – Inter, typy i przewidywania

Sezon 2022/2023 wystartował dopiero kilka tygodni temu. Wobec tego nie spodziewamy się, że Milan i Inter dostarczą w sobotę kibicom wspominane przez wiele lat widowisko. Nie oznacza to jednak, że zabraknie bramek. Naszym zdaniem gole będą, ale nie aż tyle ile chcieliby fani. Spodziewamy się poniżej 3,5 bramki w meczu rozgrywanym na San Siro. Taki scenariusz jest o tyle realny, że sprawdził się w sześciu z dziesięciu ostatnich wyjazdowych meczów Interu.

STS 1,38 Poniżej 3,5 bramki – TAK Przejdź do STS

Milan – Inter, ostatnie wyniki

Różnice w czołówce tabeli Serie A po czterech kolejkach, są minimalne. Milan zapewne liczył jednak na to, że będzie wyższej, niż tylko szóste miejsce. Z perspektywy mistrza Włoch to rozczarowujące, chociaż mediolańczycy sami są sobie winni. Mają oni 8 na 12 możliwych punktów. Fani są w stanie zrozumieć brak pełnej puli przeciwko Atalancie. Tylko remis w starciu z osłabionym tego lata Sassuolo, to jednak rozczarowanie. Szczególnie, że końcowy wynik tego pojedynku to 0:0.

Idealnie nie jest również w Interze. Wicemistrz Włoch już na starcie sezonu 2022/2023 miał problemy z pokonaniem Lecce, co finalnie udało się dopiero po golu w końcówce (2:1). Później mediolańczycy rozprawili się ze Spezią (3:0), ale w trzeciej serii gier zostali sprowadzeni na ziemię przez Lazio (1:3). Mimo tego gracze Simone Inzaghiego mają w tabeli punkt więcej od Milanu, ponieważ niedawno rozprawili się z Cremonese (3:1).

Milan – Inter, historia

Historia rywalizacji tych włoskich gigantów jest długa. Tylko w poprzednim sezonie doszło do czterech konfrontacji. Dwie z nich miały miejsce w Serie A. Milan jako gospodarz zremisował 1:1. Gdy rola ta przypadła Interowi, wicemistrz Włoch przegrał 1:2. Pozostałe dwie potyczki odbyły się w półfinałach Pucharu Włoch. W pierwszym starciu było 0:0, ale w rewanżu 3:0 triumfował Inter, który awansował do finału.

Milan – Inter, kursy bukmacherów

Milan – Inter, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 3 września. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Daniele Chiffi. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:00. Transmisję na żywo będzie można oczywiście zobaczyć w polskiej telewizji, w Eleven Sports 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.