PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. „Miedzianka” zagra z „Wojskowymi” w 16. kolejce polskiej ekstraklasy. Miedź Legnica się przełamie czy Śląsk Wrocław podtrzyma dobrą serię? Początek starcia w niedzielę 6 listopada o godzinie 12:30.

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Śląsk Wrocław 2.80 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2022 12:35 .

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

W niedzielę 6 listopada o godzinie 12:30 Miedź Legnica podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław w spotkaniu w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. „Miedzianka” niemal od początku sezonu zamyka tabelę naszej ligi, a „Wojskowi” przed tą serią gier plasują się na 11. pozycji. Gospodarze potrzebują punktów jak tlenu, ale goście na pewno będą chcieli sięgnąć po kolejny komplet oczek.

Miedź Legnica przegrała w 10 z ostatnich 15 meczów w Ekstraklasie. Nasz typ: zwycięstwo Śląska Wrocław.

Betfan 2.62 Wygrana Śląska Wrocław Zagraj!

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

W zespole Grzegorza Mokrego zabraknie pauzującego za żółte kartki Gulena oraz kontuzjowanych Zapolnika, Aurtenetxe, Bahaida, Drachala i Tronta. Natomiast drużyna prowadzona przez Ivana Djurdjevicia będzie musiała radzić sobie bez Verdaski, którego absencja wynika z nadmiaru kartek oraz zmagającego się z urazem Szromnika.

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

„Miedzianka” najchętniej zapomniałaby o ostatnich miesiącach – Miedź Legnica w aktualnej kampanii uzbierała tylko 6 punktów i zamyka tabelę Ekstraklasy. Podopieczni Grzegorza Mokrego przegrali cztery z ostatnich pięciu meczów, a w poprzedni weekend lepsza od „Miedzianki” okazała się Pogoń Szczecin (2:4). Dużo weselsze nastroje panują w obozie Śląska Wrocław, który z pięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach wygrał aż trzy, raz przegrał i zaliczył tyle samo remisów. Zespół Ivana Djurdjevicia w 15. kolejce naszej ligi rezultatem 2:1 pokonał Wisłę Płock.

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi drużynami Śląsk wygrał dwukrotnie, Miedź odniosła jedno zwycięstwo i byliśmy świadkami dwóch remisów. Poprzednie starcie „Miedzianki” z „Wojskowymi” zakończyło się wynikiem 2:2, a na listę strzelców wpisali się wówczas Golla oraz Samiec-Talar po stronie Śląska i Kort oraz Adamski po stronie Miedzi. Był to mecz towarzyski.

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu w Legnicy jest Śląsk. Kurs na wygraną gości z Wrocławia wynosi około 2.65, a typ na zwycięstwo gospodarzy to mniej więcej 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Miedź: Abramowicz – Martinez, Mijusković, Carolina – Kostka, Chuca, Cacciabue, Matynia – Narsingh, Henriquez, Dominguez

Śląsk: Leszczyński – Bejger, Poprawa, Gretarsson – Konczkowski, Olsen, Leiva, Garcia – Schwarz, Yeboah – Quintana

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie. Początek meczu na stadionie im. Orła Białego w niedzielę 6 listopada o godzinie 12:30.

Zakład bez ryzyka do 600zł i freebet 60zł Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.