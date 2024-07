PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kwiecień

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola, typy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie pomiędzy Miedzią a Stal Stalowa Wola w ramach drugiej kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się na stadionie w Legnicy, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję jako zdecydowanego faworyta. Gospodarze będą dążyć do zdobycia kolejnych trzech punktów, aby umocnić swoją pozycję w tabeli. Stal Stalowa Wola to drużyna, która będzie starała się sprawić niespodziankę i zdobyć cenne punkty na wyjeździe. Choć są uznawani za outsiderów tego spotkania, ich determinacja i waleczność mogą sprawić, że będą trudnym przeciwnikiem dla gospodarzy.

Miedź Legnica rozpoczęła sezon z ambicjami powrotu do Ekstraklasy. Po pierwszej kolejce podopieczni Ireneusza Mamrota zajmują ósmą lokatę po wyjazdowym remisie z GKS-em Tychy (2:2). A beniaminek ze Stalowej Woli znajduje się nad strefą spadkową po porażce z Górnikiem Łęczna (0:1). Uważam, że w tej kolejce legniczanie w końcu sięgną po pierwsze trzy punkty. Mój typ: Wygrana Miedzi Legnica.

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola, ostatnie wyniki

W inauguracyjnym meczu sezonu podopieczni Mamrota zremisowali na wyjeździe z GKS-em Tychy (2:2). Na listę strzelców Miedzi wpisali się Benedikt Mioc, który przybył do Legnicy latem ze Slavena Belupo oraz Florian Hartherz.

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola, historia

To spotkanie będzie przypomnieniem dawnych rywalizacji pomiędzy tymi zespołami, które ostatnio mierzyły się w sezonie 2006/07 na zapleczu ekstraklasy. W 2006 roku pierwsze starcie między Miedzią a Stalą odbyło się na stadionie w Legnicy, gdzie gospodarze odnieśli zwycięstwo (3:2). Był to emocjonujący mecz, pełen zwrotów akcji i walki do ostatniego gwizdka. W rewanżu rozegranym na boisku Stali, to drużyna ze Stalowej Woli była górą, wygrywając pewnie (2:0).

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola, kto wygra?

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu drugiej kolejki Betclic 1. Ligi rozgrywanego w Legnicy są gospodarze. Jeżeli twierdzisz, że wygrana będzie po stronie Miedzi, to taki kurs oscyluje na poziomie 1.62. Na zwycięstwo Stali Stalowej Woli kurs wynosi 4.68. Natomiast remis został wyceniony na około 4.00. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Miedź Legnica Stal Stalowa Wola 1.62 3.98 4.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2024 18:29 .

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 2. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy Miedzią Legnica a Stal Stalowa Wola odbędzie się w piątek (26 lipca) o godzinie 18:00. Mecz będzie można oglądać w internecie dzięki usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki. Transmisja dostępna będzie także na internetowej stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.

