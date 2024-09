Miedź Legnica - Ruch Chorzów, typy na mecz 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Niebiescy pod wodzą Dawida Szulczka notują serię dwóch wygranych. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Miedź Legnica Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2024 20:42 .

Miedź – Ruch, typy i przewidywania

W niedzielę w Legnicy spotkają się dwie drużyny, które chciałyby w przyszłym sezonie grać w Ekstraklasie. Miedź ma za sobą niezły start sezonu i pozostaje w ścisłym kontakcie z pierwszą dwójką ligowej tabeli, zaś Ruch Chorzów wyraźnie odżył po zatrudnieniu Dawida Szulczka. Były szkoleniowiec Warty Poznań na początku swojej przygody z nowym klubem zaliczył dwie kolejne wygrane.

Miedź to trzecia najskuteczniejsza defensywa w stawce, zaś Ruch Chorzów w kwestii bilansu bramkowego wypada bardzo przeciętnie. Nie strzela zbyt wielu goli, a ponadto traci ponad jednego na spotkanie. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Miedź – Ruch, ostatnie wyniki

Miedź Legnica punktuje na niezłym poziomie i po ośmiu meczach zajmuje w ligowej tabeli czwarte miejsce. Potwierdza, że jest jednym z kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Po przerwie reprezentacyjnej Miedź ograła na wyjeździe Górnika Łęczna. Wcześniej przegrała z Arką Gdynia 1-2, czym przerwała serię kolejnych wygranych. Legniczanie mają na koncie cenne triumfy nad Zniczem Pruszków (4-0), Polonią Warszawa (1-0), ŁKS-em Łódź (1-0) czy Stalą Stalowa Wola (4-2).

Ruch Chorzów bardzo słabo wszedł w sezon, co poskutkowało szybkim zwolnieniem Janusza Niedźwiedzia. Zatrudnienie Dawida Szulczka wpłynęło pozytywnie na piłkarzy, którzy wygrali dwa poprzednie spotkania – przeciwko GKS-owi Tychy (1-0) oraz Górnikowi Łęczna (3-2). Wcześniej Niebiescy musieli uznać wyższość Wisły Płock (2-3) i Wisły Kraków (1-3). Do strefy barażowej Ruch traci trzy punkty.

Miedź – Ruch, historia

Po raz ostatni Miedź Legnica i Ruch Chorzów grały ze sobą w sezonie 2017/2018. Wówczas obie ekipy reprezentowały poziom pierwszoligowy. Ten sezon zakończył się awansem Miedzi do Ekstraklasy oraz spadkiem Ruchu do drugiej ligi. Różnicę klas było widać podczas meczu rundy wiosennej, kiedy to zespół z Legnicy wygrał przed własną publicznością aż 6-1.

Miedź – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie zdecydowali się na wskazanie wyraźnego faworyta tego spotkania. Kurs na wygraną Miedzi Legnica wynosi 2.50, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Ruchu Chorzów jest to 2.65. Kurs na remis wynosi z kolei 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Miedź Legnica Remis Ruch Chorzów 2.50 3.20 2.65 2.50 3.20 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2024 20:42 .

Miedź – Ruch, kto wygra?

Miedź – Ruch, transmisja meczu

Niedzielny mecz Miedzi Legnica z Ruchem Chorzów rozpocznie się o godzinie 12:30. Telewizyjną transmisję poprowadzi TVP Sport. To spotkanie można śledzić również w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

