Miedź Legnica – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Górnik Zabrze złapał niesamowitą formę w ostatnich tygodniach i notuje serię sześciu wygranych z rzędu. Zabrzanie będą też faworytem w starciu z Miedzią, która znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli i na wygraną czeka od dwunastu spotkań. Choć ekipa Mokrego chciałaby dobrze zakończyć sezon to trudno się spodziewać, by zdołali się przełamać z tak dobrze grającym Górnikiem. Drużyna Jana Urbana od siedmiu kolejek zdobywa przynajmniej jednego gola w meczu. Miedź sporo tych goli z kolei traci: cztery ze Śląskiem, trzy z Pogonią. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Każda passa musi mieć kiedyś swój finał. Górnik osiągnął już swój cel, natomiast Miedź zagra z większą determinacją, by z dobrej strony pokazać się przed własną publicznością na zakończenie sezonu. Typ Kuby Olkiewicza: zwycięstwo Miedzi – TAK.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik nie musi pauzować w tym pojedynku z powodu zawieszenia za żółte bądź czerwone kartki. W drużynie gości kontuzjowany jest Wojtuszek, a trener Urban powinien postawić na taki sam skład, jak w poprzednich meczach.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Miedź nie wygrała żadnego meczu od 19 lutego. W tym czasie zespół z Legnicy rozegrał dwanaście spotkań: osiem przegrał i cztery zremisował. Na swoim koncie ma obecnie trzy kolejne przegrane. Górnik Zabrze z kolei notuje serię aż sześciu wygranych z rzędu. W ostatniej kolejce zabrzanie po zaciętym boju pokonali Pogoń Szczecin. Górnicy pod wodzą Jana Urabana przegrali tylko raz w meczu z Piastem Gliwice. Są niepokonani od siedmiu starć.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, historia

Obie drużyny spotkały się w Zabrzu w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy górą była Miedź, która niespodziewanie wysoko wygrała 3:0. Później obie drużyny spotkały się w meczu towarzyskim, który z kolei zakończył się wygraną Górnika. Ostatnie pięć spotkań to trzy zwycięstwa zabrzan i dwa drużyny z Legnicy.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, kto wygra

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Spotkanie Miedzi z Górnikiem nie jest już decydujące dla układu tabeli, dlatego CANAL+ nie zdecydował się na transmisję z tego spotkania. Pojedynek będziemy dostępny w ramach Multiligi w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

