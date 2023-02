Marsylia – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

W 1/8 finału Pucharu Francji czeka nas prawdziwy hit. Na Stade Velodrome Marsylia podejmie bowiem Paris Saint-Germain. Kto zdoła wywalczyć awans do ćwierćfinału turnieju? Początek spotkania o godzinie 21:10. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Marsylia – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain w ostatnich tygodniach nie spisuje się najlepiej, a ponadto przed najważniejszymi meczami straciło Kyliana Mbappe. Kwestia zdobycia mistrzostwa Francji wydaje się natomiast raczej niezagrożona. Paryżanie dopuścili się kilku wpadek, lecz mają w swoich szeregach zawodników, którzy w najtrudniejszych momentach nie zawodzą. W środę czeka nas prawdziwy hit, bowiem paryżan na Stade Velodrome ugości Marsylia. Która ekipa wywalczy awans do ćwierćfinału Pucharu Francji. Biorąc pod uwagę, że marsylczycy nie mają już większych szans na zdobycie ligowego tytułu, mogą skupić się na krajowym pucharze. W bezpośrednim starciu spodziewamy się prawdziwej strzelaniny. Nasz typ – powyżej 3,5 gola.

Marsylia – PSG, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain mierzą się z absencją Kyliana Mbappe, który na pewno opuści pierwsze starcie w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Na boisku nie ujrzymy w środę również Sergio Ramosa, Nordiego Mukiele i Renato Sanchesa. Po stronie Marsylii zabraknie natomiast zawieszonych za kartki Erica Bailly’ego oraz Leonardo Balerdiego.

Marsylia – PSG, ostatnie wyniki

W poprzedniej ligowej kolejce Marsylia zakończyła długą serię bez porażki, bowiem na własnym terenie przegrała z Niceą 1-3. Wcześniej ograła na wyjeździe Nantes 2-0 oraz zremisowała na Stade Velodrome z Monaco 1-1.

Kilka dni temu paryżanie ograli Toulouse 2-1. Fantastyczny mecz rozegrali Achraf Hakimi oraz Leo Messi, którzy zapewnili swojej drużynie komplet punktów. PSG ma na swoim koncie także wygraną z Montpellier (3-1) oraz remis z Reims (1-1).

Marsylia – PSG, historia

W ostatnim czasie Marsylia była dla Paris Saint-Germain dość wygodnym rywalem. Paryżanie wygrali cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich spotkań. Po raz ostatni Marsylia pokonała mistrzów Francji w 2020 roku.

Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Paris Saint-Germain. Kurs na zwycięstwo paryżan wynosi około 2,15. W przypadku wygranej Marsylii waha się on natomiast między 3,05 a 3,20. Zachęcamy także do skorzystania z z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet.

Marsylia – PSG, przewidywane składy

Marsylia: Lopez, Mbemba, Gigot, Kolasinac, Clauss, Rongier, Veretout, Tavares, Guendouzi, Malinovskyi, Sanchez

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pereira, Mendes, Ruiz, Verratti, Zaire-Emery, Vitinha, Messi, Neymar

Marsylia – PSG, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 1/8 finału Pucharu Francji między Marsylią a Paris Saint-Germain rozpocznie się o godzinie 21:10. Niestety, w polskiej telewizji nie ujrzymy transmisji z tej rywalizacji. Spotkanie można natomiast śledzić w aplikacjach bukmacherów, takich jak STS, Fortuna czy Betclic.

