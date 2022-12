Maroko – Portugalia: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Maroko – Portugalia: typy na mecz 1/4 finału mistrzostw świata. Starcie finałowe katarskiego mundialu jest coraz bliżej. Tymczasem bardzo ciekawie zapowiada się sobotnia batalia o półfinał w turnieju z udziałem Lwów Atlasu i Selecao. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Maroko Portugalia 5.75 3.70 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2022 11:14 .

Maroko – Portugalia, typy i przewidywania

W fazie grupowej reprezentacja Maroka strzeliła cztery gole, a Portugalczycy mogli pochwalić się zdobyciem sześciu bramek. W meczu 1/8 finału zawodnicy Lwów Atlasu wyróżnili się skutecznym egzekwowaniem rzutów karnych, co skutkowało wyrzuceniem za burtę z turnieju Hiszpanów. Tymczasem ekipa Fernando Santosa urządziła sobie rzęź niewiniątek w starciu ze Szwajcarią, wygrywając aż 6:1. Nic zatem dziwnego, że Kuba Olkiewicz twierdzi, że obie drużyny strzelą gola w sobotniej konfrontacji.

Reprezentacja Maroka w trakcie trwającego mundialu pokazała już, że nie jest chłopcem do bicia. Hakim Ziyech i spółka potrafili pokonać Belgię (2:0), czy Kanadę (2:1). Z kolei w 1/8 finału okazali się lepsi od Hiszpanów. W sobotę jednak poprzeczka przez Marokańczykami będzie zawieszona znacznie wyżej, bo na drodze teamu Walida Regraguiego stanie Portugalia. Podopieczni Fernando Santosa w spotkaniu ze Szwajcarią pokazali, że są mocno. Hat-tricka skompletował w nim Goncalo Ramos, który staje się obok Otavio jedna z największych gwiazd turnieju. Właśnie dlatego typujemy, że górą w tym starciu będą piłkarze Selecao. Nasz typ: wygrana Portugalii.

Maroko – Portugalia, ostatnie wyniki

Piłkarze Lwów Atlasu mają za sobą najlepszy występna trwających mistrzostwach świata, a trzeba dodać, że Maroko nie tylko na mundialu pokonało Hiszpanię, ale wcześniej także Belgię. Potencjał w zespole jest ogromny i trener Walid Regragui wykorzystuje go bardzo dobrze.

Marokańczycy wcześniej tylko raz dotarli do 1/8 finału mistrzostw świata, co miało miejsce 36 lat temu. Na początku przystępowali do turnieju jako wielce przegrani. Dobre wyniki sprawiły jednak, że reprezentacja Maroka zgromadziła ogromną rzeszę kibiców wśród miejscowych, Arabów, a także innych kibiców z Afryki.

Tymczasem ekipa Fernando Santosa po kilku bezbarwnych występach zdecydowanie ożyła w spotkaniu 1/8 finału mundialu przeciwko Szwajcarii, wygrywając z Helwetami aż 6:1. Rezerwowym w tym spotkaniu był Cristiano Ronaldo, ale świetnie zastąpił go Goncalo Ramos. Napastnik Benfiki Lizbona wykorzystał szansę, strzelając trzy gole.

Wysoka wiktoria Portugalczyków nad Szwajcarią jest jak na razie najlepszym występ Selecao na turnieju w Katarze. Wcześniej drużyna Fernando Santosa pokonywała Ghanę (3:2), Urugwaj (2:0), a przegrała z Koreą Południową (1:2).

Maroko – Portugalia, historia

Obie ekipy miały okazję już ze sobą rywalizować i to za każdym razem na mundialu. W dwóch ostatnich meczach raz górą byli Portugalczycy, którzy zwyciężyli 1:0 w 2018 roku. Jedno spotkanie wygrało natomiast Maroko. Mecz ten miał miejsce w 1986. Zawodnicy Lwów Atlasu wygrali 3:1 na mistrzostwach świata w Meksyku.

Maroko – Portugalia, statystyki przed meczem

W fazie pucharowej mistrzostw świata rozegrano 11 meczów pomiędzy drużynami z Afryki i Europy, z których dziewięć razy wygrała drużyna europejska. Dwa wyjątki to zwycięstwo Senegalu nad Szwecją 2:1 w dogrywce w 2002 roku (1/8 finału) oraz zwycięstwo Maroka nad Hiszpanią w rzutach karnych w poprzedniej rundzie trwającego turnieju.

Maroko chce zostać pierwszą afrykańską drużyną, która zakwalifikuje się do półfinału mistrzostw świata. Wszystkie trzy poprzednie afrykańskie drużyny, które awansowały do ćwierćfinału, zostały wyeliminowane na tym etapie: Kamerun w 1990, Senegal w 2002 i Ghana w 2010 roku.

Maroko przystępuje do sobotniego meczu bez porażki na mundialu od pięciu spotkań. To najdłuższa passa bez porażki w rozgrywkach. Cztery z tych meczów odbyły się pod okiem Walida Regraguiego, który zostanie pierwszym afrykańskim trenerem, mogącym poprowadzić drużynę w 1/4 finału mistrzostw świata.

Portugalia strzeliła 12 goli w czterech meczach na trwającym mundialu, zdobywając więcej bramek tylko w jednym turnieju w 1966 roku (17). 12 goli zostało strzelonych przez ośmiu różnych zawodników, co jest największą liczbą strzelców, jakich kiedykolwiek mieli na mundialu.

Maroko zachowało trzy czyste konta w czterech meczach na trwającym mundialu. Najwięcej w historii przez stronę afrykańską w jednej edycji turnieju. Ogólnie rzecz biorąc, Nigeria (7) jest jedyną afrykańską drużyną, która zachowała więcej czystych kont niż Maroko (6) w historii mistrzostw świata.

Maroko – Portugalia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta sobotniej potyczki widzą ekipę z Europy. Kurs na zwycięstwo Portugalii oscyluje w granicach 1,70. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego w Superbet.

Maroko Remis Portugalia 5.75 3.70 1.70 5.75 3.70 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2022 11:14 .

Maroko – Portugalia, kto wygra?

Maroko – Portugalia, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do meczu osłabione. W szeregach Lwów Atlasu nie będzie mógł wystąpić Najef Aguerd. Z kolei w drużynie Fernando Santosa Zabraknie Nuno Mendesa i Danilo Pereiry.

Maroko: Bounou – Mazraoui, Saiss, Yamiq, Hakimi, Amallah, Amrabat, Ounahi, Boufal, Ziyech, En-Nesyri

Portugalia: Costa – Guerreiro, Dias, Pepe, Dalot, Silva, Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes, Felix, Ramos.

Maroko – Portugalia, transmisja meczu

Mecz Maroko – Portugalia oczywiście będzie dostępny do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie na antenach TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. Starcie zacznie się o 16:00, a skomentują je Maciej Iwański i Marcin Żewłakow.

