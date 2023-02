Manchester United – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź. Manchester United przystąpi do tego spotkania pomiędzy rywalizacją w Lidze Europy z FC Barceloną. To może dawać nadzieje Leicester na korzystny rezultat, jednak Czerwone Diabły są w formie w ostatnich tygodniach i trzy punkty najpewniej zostaną na Old Trafford. Początek meczu o godzinie 15:00.

Manchester United – Leicester City, typy i przewidywania

Leicester dość nieoczekiwanie złapało znakomitą formę w ostatnich tygodniach wysoko wygrywając z Tottenhamem czy Aston Villą. Dobra dyspozycja może jednak nie wystarczyć na silny Manchester United, który jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Mecze z Barceloną powodują, że gospodarze mogą nie zagrać w niedzielę na sto procent, co otwiera szansę ekipie z King Power Stadium. Dlatego nie zdecydujemy się wskazać zwycięzcy tego spotkania. Jednak analizując ostatnie wyniki obu zespołów możemy liczyć na kilka bramek. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Manchester United – Leicester City, sytuacja kadrowa

Van de Beek, Eriksen, Martial i Antony to kontuzjowani zawodnicy United, których w niedzielę nie zobaczymy na Old Trafford. Ponadto za czerwoną kartkę pauzuje Casemiro, z kolei występ McTominaya jest mało prawdopodobny. Natomiast Leicester City będzie musiało sobie radzić jedynie bez Bertranda oraz Justina.

Manchester United – Leicester City, ostatnie wyniki

Manchester United w czwartek zremisował 1:1 w meczu Ligi Europy z FC Barceloną. Natomiast przed tygodniem wygrał z Leeds United w Premier League. Czerwone Diabły są niepokonane od meczu z Arsenalem (2:3), który odbył się 22 stycznia. Od tego czasu zespół Ten Haga odniósł pięć zwycięstw i zaliczył dwa remisy biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Leciester City to dopiero trzynasty zespół tego sezonu Premier League. Lisy notują jednak serię aż trzech wygranych z rzędu. Wszystko zaczęło się od zwycięstwa z Walsall w Pucharze Anglii, a następnie przyszły sukcesy w lidze. Leicester pokonało w tym czasie Tottenham oraz Aston Villę, co więcej wbijając rywalom po cztery gole w każdym z meczów. Warto jednak zaznaczyć, że te dwie wygrane przełamały serię aż pięciu meczów bez wygranej w Premier League, z których cztery kończyły się porażkami.

Manchester United – Leicester City, historia

W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie Premier League lepszy był Manchester United. Czerwone Diabły wygrały na King Power Stadium 1:0 po golu Sancho. Ostatnie pięć spotkań to jednak aż trzy wygrane Lisów, jeden remis i tylko jedno zwycięstwo ekipy z Old Trafford.

Manchester United – Leicester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Manchester United. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów wynoszą tylko około 1,59. Dla porównania typy na zwycięstwo Leicester City oscylują wokół 5,15. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z promocji powitalnej Betfan. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Manchester United – Leicester City, kto wygra

Manchester United – Leicester City, przewidywane składy

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Sabitzer, Fred, Rashford, Fernandes, Sancho, Weghorst.

Leicester City: Ward, Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen, Tielemans, Dewsbury-Hall, Tete, Maddison, Barnes, Iheanacho.

Manchester United – Leicester City, transmisja meczu

Transmisja "na żywo" z meczu Manchester United – Leicester City będzie prowadzona na antenie CANAL+ Premium. Spotkanie będzie dostępne również online na platformie Viaplay.pl.

