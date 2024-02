fot. PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City – Everton, typy i przewidywania

Manchester City pomimo kryzysu w końcówce 2023 roku wciąż pozostaje w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Obywatele mają mecz zaległy i jeśli go wygrają, to będą samodzielnym liderem tabeli Premier League. Potrzebne do tego będzie także zwycięstwo w 24. kolejce z Evertonem.

Drużyna Pepa Guardioli znów wkroczyła na zwycięską ścieżkę, wygrywając w dziewięciu meczach z rzędu. Moim zdaniem Obywatele po spotkaniu z Evertonem dopiszą sobie kolejne trzy punkty. Spodziewam się spokojnego zwycięstwa Man City bez straty bramki, dlatego proponuję typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Manchester City – Everton, typ czytelników Goal.pl

Manchester City – Everton, ostatnie wyniki

Jak już wspomniano, Man City notuje serię dziewięciu zwycięstw z rzędu. Natomiast Everton radzi sobie znacznie gorzej. The Toffees na przestrzeni takiej samej liczby spotkań zaliczyli tylko jedną wygraną, cztery porażki i cztery remisy.

Manchester City – Everton, historia

Manchester City wygrał 14 poprzednich meczów z Evertonem. Ostatnia wygrana The Toffees miała miejsce 15 stycznia 2017 roku, gdy bramki na Goodison Park strzelał jeszcze Romelu Lukaku, a w barwach Obywateli występowali m.in. Yaya Toure, Kun Aguero i David Silva.

Manchester City – Everton, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem spotkania jest Manchester City. Kurs na wygraną Obywateli wynosi około 1.22. Natomiast na zwycięstwo Evertonu współczynnik oscyluje w granicach 12.00. W tym miejscu warto dodać o ofercie jednego z czołowych bukmacherów w Polsce. Wykorzystując podczas rejestracji nasz kod Superbet GOAL, możesz zgarnąć super freebet 300 zł za Ekstraklasę + bonusy do 3755 zł.

Manchester City – Everton, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 2 Kyle Walker 3 Ruben Dias 8 Mateo Kovacic 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 47 Phil Foden 52 Oscar Bobb 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 12 João Virgínia 14 Beto 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin 86 Jenson Metcalfe Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 2 Kyle Walker 3 Ruben Dias 8 Mateo Kovacic 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 47 Phil Foden 52 Oscar Bobb 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 12 João Virgínia 14 Beto 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin 86 Jenson Metcalfe

Manchester City – Everton, transmisja meczu

Początek meczu zaplanowano na sobotę (10 lutego) o godzinie 13:30. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

