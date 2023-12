Manchester City - Crystal Palace, typy na mecz 17. kolejki Premier League. Po ostatnich wpadkach Obywatele mają wiele do udowodnienia. Muszą gonić uciekającą czołówkę, aby nie stracić do niej zbyt dużo dystansu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.