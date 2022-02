Man City – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (09.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City – Brentford to jeden z czterech środowych meczów 24. kolejki Premier League. Mistrzowie Anglii podejdą do tej potyczki, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw w lidze. Na drodze Obywateli stanie zespół, który ma na swoim koncie cztery kolejne porażki w Premier League. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.



Manchester City Premier League

09.02.2022 20:45

Etihad Stadium



Brentford

Man City – Brentford, typy i przewidywania

Starcie na Etihad Stadium ma zdecydowanego faworyta. Spodziewamy się, że Man City zdominuje tę rywalizację. Jednocześnie liczymy na kilka goli w tym boju, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że ofensywa The Citizens może poprawić swój dorobek strzelecki w sobotni wieczór. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Man City – Brentford, ostatnie wyniki

Manchester City w trakcie minionego weekendu rozegrał mecz w ramach krajowego pucharu. Podopieczni Josepa Guardioli pewnie pokonali Fulham (4:1). Tym samym The Citizens zrehabilitowali się swoim kibicom za zremisowany bój w lidze z Southampton (1:1).

W ramach Premier League ekipa z Etihad Stadium zaliczyła ostatnio sześć zwycięstw z rzędu. W pokonanym polu Man City pozostawił między innymi Chelsea (1:0), czy Leicester City (6:3).

Zobacz także: tabela Premier League

Zgoła odmienne nastroje panują z kolei w szeregach Brentford. 14. obecnie zespół w ligowej tabeli w sobotę przegrał z Evertonem (1:4) w FA Cup. Tymczasem wcześniej zaliczył cztery z rzędu porażki w Premier League.

Na wyjazdach w lidze ekipa Thomasa Franka nie potrafi wygrać od siedmiu meczów. Poniosła w nich pięć porażek, a w dwóch spotkaniach zremisowała. Ostatnie zwycięstwo na obiekcie rywala Brentford zaliczył 3 października, gdy pokonał West Ham United (2:1).

Man City – Brentford, historia

Obie drużyny w grudniu zagrały ze sobą po raz pierwszy od 1937 roku. Górą w tym boju był Man City, który wygrał 1:0 po golu Phila Fodena.

Man City – Brentford, kursy bukmacherów

Kurs na wiktorię drużyny Josepa Guardioli w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 1,13. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Man City – Brentford, transmisja meczu

Środowe spotkanie Premier League będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Man City – Brentford transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.