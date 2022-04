PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice i Romain Faivre

Lyon – West Ham: typy na mecz Ligi Europy. Rewanżowy pojedynek 1/4 finału Ligi Europy powinien dostarczyć sporo emocji, po tym jak pierwsza konfrontacja zakończyła się remisem 1:1. Sprawa awansu do półfinału pozostaje więc otwarta.

Groupama Stadium Liga Europy Olympique Lyon West Ham 2.20 3.55 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2022 21:03 .

Lyon – West Ham, typy na mecz i przewidywania

Przed czwartkowym rewanżem trudno wskazać faworyta do awansu. Obie drużyny dysponują wystarczającym potencjałem, aby myśleć o zwycięstwie i dostaniu się do półfinału. Żaden z zespołów nie może również mówić o szczelnej defensywie, co sprawia, że w tym meczu spodziewamy się bramek. Z obu strony. Nasz typ: BTTS

Superbet 1.75 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Lyon – West Ham, sytuacja kadrowa

Lyon do czwartkowego meczu może przystąpić poważnie osłabiony, bowiem w ostatnich dniach z kontuzjami zmagało się kilku ważnych zawodników. Wśród nich znajdowali się Anthony Lopres, Tanguy Ndombele, Houssem Aouar, Maxence Caqueret i Thiago Mendes. Niewykluczone jednak, że niektórzy w z nich zdołają się wykurować na czas i zobaczymy ich na murawie.

West Ham United będzie musiał natomiast poradzić sobie bez zawieszonego Aarona Cresswella i kontuzjowanego Kurta Zoumy. Gotowi do gry są natomiast Mark Noble i Manuel Lanzini.

Lyon – West Ham, ostatnie wyniki

Plasujący się obecnie w środkowej strefie tabeli francuskiej Ligue 1 Olympique Lyon nie wykorzystał w ostatni weekend szansy na zbliżenie się do miejsc premiowanych występami w europejskich pucharach. W wyjazdowym meczu zremisował 1:1 z czwartym obecnie Strasbourgiem, co sprawia, że do piątej lokaty traci obecnie pięć punktów. W przypadku wygranej strata ta byłaby o dwa punkty mniejsza, co dawałoby nadzieję na odrobienie jej w ostatnich siedmiu kolejkach sezonu.

O prawo reprezentowania swojego kraju na międzynarodowej arenie w przyszłym sezonie walczy również szósty w tabeli Premier League West Ham United. W realizacji tego celu drużynie Davida Moyesa na pewno nie pomogą jednak takie występy jak ostatni. W miniony weekend Młoty przegrały bowiem 0:2 na wyjeździe z Brentfordem, co nie może również napawać optymizmem kibiców londyńskiego zespołu przed rewanżem w Lyonie.

Lyon – West Ham, historia

Rozegrany w ubiegły czwartek mecz na Stadionie Olimpijskim w Londynie pomiędzy zespołami West Hamu i Lyonu był jak dotąd jedynym ich pojedynkiem. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale także czerwoną kartką dla Cresswella. W jej wyniku Młoty przez całą drugą część musiały grać w dziesiątkę, co jednak nie przeszkodziło im w objęciu prowadzenia w 52. minucie po strzale Bowena. Kilkanaście minut później do wyrównania doprowadził jednak Ndombele i mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1.

Lyon – West Ham, kursy

Przed czwartkowym meczem bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają piłkarzom Olympique Lyon, którzy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. Kursy na wygraną gospodarzy to obecnie około 2.15. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie Superbet, a teraz możecie skorzystać również z oferowanego przez niego darmowego zakładu o wartości 34 zł, który odbierzecie podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Lyon – West Ham, przewidywane składy

Lyon: Pollersbeck – Gusto, Lukeba, Boateng, Emerson – Reine-Adelaide, Mendes – Faivre, Paqueta, Toko Ekambi – Dembele

West Ham United: Areola – Johnson, Dawson, Diop, Masuaku – Rice, Soucek – Bowen, Fornals, Benrahma – Antonio

Lyon – West Ham, transmisja meczu

Czwartkowe ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Europy pomiędzy Lyonem i West Hamem obejrzymy na platformie streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00, a pojedynek skomentują Piotr Domagała i Dominik Piechota.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.