ŁKS Łódź – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

Niedziela to ostatni dzień z Ekstraklasą przed przerwą międzynarodową. W jednym ze spotkań naprzeciwko siebie stanie ŁKS Łódź z Rakowem Częstochowa. Medaliki czeka trudna przeprawa, bowiem gospodarze odzyskali nadzieje na utrzymanie, wygrywając dwa poprzednie mecze. Czy obecni mistrzowie Polski sprostają oczekiwaniom i wywiozą z Łodzi komplet punktów? Poznajcie nasze typy na mecz ŁKS - Raków.

Imago / Natanael Brewczynski Na zdjęciu: Bogdan Racovitan i Piotr Janczukowicz

ŁKS Łódź Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 18:23 .

ŁKS – Raków: typy bukmacherskie

ŁKS Łódź stoi przed zadaniem prawie niemożliwym. Do końca sezonu pozostało 10. kolejek, a podopieczni Marcina Matysika mają 7 punktów straty do bezpiecznego miejsce w tabeli Ekstraklasy. Choć ostatnie dwa spotkania przywróciły wiarę w to, że drużyna z Łodzi dokona niemożliwego tak jednak optymizm psuje nadchodzący terminarz. Warto również zaznaczyć, że oba zwycięstwa przyszły w starciach z takimi zespołami jak Puszcza czy Warta. Stąd nie należy się spodziewać, aby Rycerze Wiosny byli w stanie rywalizować z drużynami pokroju Rakowa.

Natomiast Raków, choć od kilku tygodni mocno krytykowany w ciszy pracuje nad obroną mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Dawida Szwargi mimo zdecydowanie najsłabszego sezonu w lidze od lat wciąż mają duże szanse, aby mistrzostwo zostało pod Jasną Górą. W tabeli tracą zaledwie 2 punkty do Jagiellonii. Ostatnio Medalikom zdarzyła się kompromitująca wpadka i w doliczonym czasie gry stracili zwycięstwo z Puszczą. Natomiast kilka dni później bez problemów rozprawili się z Koroną.

Mecz ŁKS – Raków na pierwszy rzut oka to spotkania drużyn z dwóch różnych biegunów. Gospodarze walczą o życie, zaś goście o spełnienie kolejnego marzenia. Mimo zdobycia sześciu punktów w ostatnich dwóch kolejkach przez ŁKS nie uważam, aby powtórzyli ten sukces w niedzielnym meczu z mistrzami Polski. Raków dysponuje zdecydowanie lepszą kadrą i mimo nie najwyższej formy nie powinien mieć problemu, aby wrócić do Częstochowy z trzema oczkami. Mój typ: Zwycięstwo Rakowa.

STS 1.60 Zwycięstwo Rakowa Zagraj

Na mecz ŁKS – Raków mamy dla Was również typ od naszego eksperta Jakuba Olkiewicza. Kuba jest dziennikarzem sportowym oraz współgospodarzem programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na YouTube. W każdą środę na naszej stronie znajdziesz felietony autorstwa Jakuba. Typ Jakuba Olkiewicza na mecz: powyżej 2.5 goli.

Jakub STS 1.91 Powyżej 2.5 goli Zagraj

ŁKS – Raków: ostatnie wyniki

Ostatnie pięć spotkań ŁKS-u: Warta (1:0), Puszcza (3:2), Stal Mielec (0:1), Pogoń (2:4), Widzew (0:2)

Ostatnie pięć spotkań Rakowa: Korona (2:0), Puszcza (1:1), Lech (4:0), Piast (0:3), Stal Mielec (0:0)

ŁKS – Raków: historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Najpierw w 8. kolejce Ekstraklasy Raków wygrał 1:0 na własnym stadionie. Następnie w rozgrywkach Pucharu Polski Medaliki odnieśli zwycięstwo 2:0 po dogrywce. Jeśli chodzi o bilans bezpośrednich spotkań, to korzystniej wypadają w nim gospodarze niedzielnego meczu. 3 zwycięstwa ŁKS-u, 2 zwycięstwa Rakowa oraz 2 remisy.

ŁKS – Raków: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu ŁKS – Raków będzie ekipa spod Jasnej Góry. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.60, zaś w przypadku gospodarzy aż 5.44. Remis ma współczynnik 4.50. W przypadku jeśli nie posiadacie jeszcze konta u bukmachera STS to przy rejestracji podając nasz kod GOAL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł na mecz ŁKS – Raków.

ŁKS – Raków: przewidywane składy

ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 5 Marcin Flis 6 Thiago Ceijas 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 15 Antoni Mlynarczyk 19 Jedrzej Zajac 21 Stipe Juric 22 Jan Labedzki 24 Adrien Louveau 25 Michal Kolba 26 Bartosz Szeliga 37 Piotr Glowacki 9 Lukasz Zwolinski 17 Jakub Myszor 20 Jean Carlos Silva 21 Dawid Drachal 22 Kacper Masiak 23 Péter Baráth 33 Kamil Pestka 89 Kacper Bieszczad

ŁKS – Raków: transmisja meczu

Spotkanie odbędzie się 17 marca na stadionie ŁKS-u w Łodzi. Początek meczu o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Rywalizacje ŁKS-u z Rakowem można zobaczyć również dzięki usłudze CANAL+ Online. Do skorzystania trzeba wykupić specjalny abonament. Pakiet kosztuje 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące. Później koszt pakietu to 54 zł/mies.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.