Łódzki KS – Lech Poznań, typy na mecz i przewidywania

ŁKS i Lech Poznań to drużyny, które dzieli w ligowej klasyfikacji przepaść. Łodzianie tak naprawdę pod wodza Marcina Matysiaka koncentrują się na każdym kolejnym meczu, zdając sobie sprawę z tego, że spadek z ligi jest bardzo realny. Kolejorz natomiast wciąż marzy o mistrzowskim tytule, mając na dzisiaj cztery punkty starty do pierwszej Jagiellonii Białystok. Tym samym emocji w niedzielnej konfrontacji nie powinno zabraknąć. W każdym razie gradu goli eksperci się nie spodziewają. Przemawia za tym to, że w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy poznańska ekipa grała w roli gościa, to festiwali strzeleckich nie było. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Łódzki KS – Lech Poznań: typ eksperta

Interesującym rozwiązaniem na niedzielne starcie podzielił się także jeden z naszych dziennikarzy, Jakub Olkiewicz, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Łódzki KS – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Niestety dla widowiska obie drużyny podejdą do meczu osłabione. W szeregach gospodarzy nie będzie mógł zagrać Alexander Bobek. Wyłączony z gry jest również Pirulo. Z kolei u gości zabraknie Filipa Dagerstala.

Łódzki KS – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Łodzianie do potyczki w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy podejdą po cennym zwycięstwie nad Radomiakiem (3:2). W tym meczu dominacja łodzian nie podlegała żadnej dyskusji. Wcześniej zespół z Łodzi podzielił się punktami z Cracovią (2:2) i otrzymał lekcję piłki nożnej od Jagiellonii Białystok (0:6).

Kolejorz natomiast ma za sobą kompromitującą porażkę z Puszczą Niepołomice (1:2). Tym samym zakończyła się passa Lecha bez przegranej, która trwała od 9 marca. W jej trakcie poznaniacy pokonali Wartę Poznań (2:0) i Pogoń Szczecin (1:0), a remisowali z Górnikiem Zabrze (0:0) i Stalą Mielec (0:0).

Ostatnie bezpośrednie starcia z udziałem obu drużyn wskazują wyraźnie, kto może czuć się faworytem. Lech wygrał w każdym z sześciu ostatnich spotkań ligowych przeciwko ŁKS-owi. W rundzie jesiennej lechici wygrali u siebie z Rycerzami Wiosny dwoma golami (3:1).

Łódzki KS – Lech Poznań, kursy

Eksperci są pewni, że większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym starciu mają goście. Kurs na wygraną Lecha został oszacowany na 1.64-1.67. Remis wyceniono na 3.85-4.00. Z kolei rozwiązanie ze zwycięstwem ŁKS-u kształtuje się w wysokości 4.75-5.00. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Łódzki KS – Lech Poznań, przewidywane składy

ŁKS: Arndt – Durmisi, Mammadov, Gulen, Dankowski, Janczukowicz, Mokrzycki, Hoti, Balić, Ramirez, Tejan

Lech: Mrozek – Douglas, Milić, Salamon, Pereira, Sousa, Murawski, Velde, Marchwiński, Ba Loua, Ishak

Łódzki KS – Lech Poznań, typ kibiców

Łódzki KS – Lech Poznań, transmisja meczu

W jednym z kilku niedzielnych spotkań w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do rywalizacji z udziałem ŁKS-u i Lecha Poznań. Spotkanie będzie można śledzić między innymi w tradycyjnej telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 od godziny 15:00. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

