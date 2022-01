Liverpool – Shrewsbury Town: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Joe Gomez

Liverpool – Shrewsbury: typy i kursy na mecz Pucharu Anglii. W jednym z niedzielnych meczów trzeciej rundy Pucharu Anglii The Reds zmierzą się z rywalem, który na co dzień występuje na boiskach League One. W naszej zapowiedzi, poza typami, znajdziecie także informacje o formie obu zespołów i ich sytuacji kadrowej.



Liverpool FC Puchar Anglii 09.01.2022 15:00



Anfield Road

Shrewsbury Town

Liverpool – Shrewsbury Town, typy na mecz i przewidywania

Liverpool w niedzielnym spotkaniu wybiegnie na murawę w mocno rezerwowym składzie. Nadal pozostaje faworytem do zwycięstwa, ale wcale nie oznacza, że to czeka go łatwa przeprawa. Shrewsbury zrobi wszystko, aby pokrzyżować plany The Reds i sprawić sensację na Anfield Road.

My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i sądzimy, że Liverpool zamelduje się w kolejnej rundzie. Przewidujemy jednak ambitną postawę ze strony gości i bramki z obu stron. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK).

Liverpool – Shrewsbury Town, sytuacja kadrowa

Nie ma wątpliwości, że Liverpool do niedzielnego spotkania przystąpi w mocno rezerwowym składzie. Jest to spowodowane rożnymi względami – pozytywnymi wynikami testów na koronawirusa, kontuzjami, wyjazdem niektórych zawodnik na Puchar Narodów Afryki czy też chęcią sztabu szkoleniowiec The Reds dania odpoczynku niektórym piłkarzom.

Na murawie na pewno nie zobaczymy Mohameda Salaha, Sadio Mane, Naby’ego Keity (PNA), Nathaniel Phillipsa, Thiago Alcantary i Harveya Elliotta (kontuzje). Mało prawdopodobny jest także występ Alissona, Roberto Firmino i Josipa Matipa, którzy przed tygodniem uzyskali pozytywne wyniki testów na koronawirusa, a pod znakiem zapytania stoją występy Takumiego Minamino i Divocka Origiego.

Liverpool – Shrewsbury Town, ostatnie wyniki

Liverpool ostatnie spotkanie rozegrał przed tygodniem. W ligowym spotkaniu zremisował na wyjeździe z Chelsea Dla The Reds był to już trzeci z rzędu mecz Premier League, bowiem wcześniej drużyna Juergena Kloppa podzieliła się punktami z Tottenhamem Hotspur (2:2 na wyjeździe) i przegrała z Leicester City (0:1 na wyjeździe).

W międzyczasie Liverpool awansował do półfinału Carabao Cup, pokonując na Anfield Road po rzutach karnych Leicester City (3:3 w podstawowym czasie gry) w ćwierćfinałowym pojedynku. W mijającym tygodniu The Reds mieli rozegrać pierwsze półfinałowe spotkanie z Arsenalem, ale mecz z uwagi na pozytywne przypadki koronawirusa został przełożony.

Tymczasem Shrewsbury Town zajmuje aktualnie 14. miejsce w tabeli League One, ale w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo dobrze. W ostatnich czterech ligowych spotkaniach drużyna zdobyła aż 10 punktów, co sprawia, że do meczu z Liverpoolem przystąpi w bardzo dobrych nastrojach.

Liverpool – Shrewsbury Town, historia

Obie drużyny całkiem niedawno, bo niespełna dwa lata temu miały okazję mierzyć się ze sobą w Pucharze Anglii. Shrewsbury postawiło wówczas utytułowanemu rywalowi bardzo trudne warunki. Odbywająca się w ramach 1/16 finału konfrontacja na Greenhous Meadow zakończyła się remisem 2:2 i konieczne było rozegranie drugiego spotkania. Na Anfield Road Liverpool rozstrzygnął losy rywalizacji na swoją korzyść dzięki samobójczym trafieniu jednego z rywali.

Liverpool – Shrewsbury Town, kursy

Nawet grający w mocno rezerwowym składzie Liverpool jest zdecydowanem faworytem do zwycięstwa. Kurs na zwycięstwo The Reds w ofercie Fortuny wynosi obecnie 1.24. Jeżeli natomiast zarejestrujecie konto podając przy rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL otrzymacie pakiet powitalny o łącznej wartości 2720 zł.

Liverpool – Shrewsbury Town, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher – Bradley, Gomez, Koumetio, Tsimikas – Jones, Morton – Gordon, Oxlade-Chamberlain, Williams

Shrewsbury: Maros – Pennington, Ebanks-Landell, Pierre – Bennett, Vela, David, Leahy – Bowman, Bloxham

Liverpool – Shrewsbury Town, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie na Anfield Road będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 15:00 będzie dostępna na kanale Eleven Sport 2, a pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński. Mecz będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo na internetowej stronie Fortuny. Wystarczy posiadać konto i zagrać w ciągu ostatniego tygodnia dowolny kupon.

