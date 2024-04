Liverpool – Sheffield United: typy, kursy, zapowiedź (04.04.2024)

Liverpool - Sheffield United: typy i kursy na mecz Premier League. W czwartek dojdzie do pojedynku lidera z ostatnią drużyną ligowej tabeli. Faworyt jest tylko jeden.

News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool FC Sheffield United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2024 08:18 .

Liverpool – Sheffield United, typy bukmacherskie

Zwycięstwo w czwartkowym spotkaniu z Sheffield United jest obowiązkiem dla walczącego o mistrzowski tytuł Liverpoolu. Kibice The Reds przed tym meczem nie zadają sobie pytania, czy ich drużyna zwycięży, ale w jakich rozmiarach. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na statystyki. Tylko w dwóch z sześciu ostatnich ligowych pojedynków padło więcej niż dwa gole. Natomiast w tylko jednym z siedmiu ostatnich konfrontacji na Anfield Road obejrzeliśmy więcej niż trzy bramki. To skłania mnie do postawienia zakładu na poniżej 3,5 gola w meczu. Mój typ: poniżej 3,5 bramki

Liverpool – Sheffield Utd, ostatnie wyniki

Liverpool w ostatniej kolejce pokonał przed własną publicznością 2:1 Brighton. Wykorzystał tym samym bezbramkowy remis Manchesteru City z Arsenalem i po 29. kolejkach samodzielne prowadzi w ligowej tabeli. W czwartkowy wieczór będzie chciał również potwierdzić świetną formę w meczach na Anfield Road, gdzie w tym sezonie jest niepokonany. Z 15 rozegranych meczów przed własną publicznością wygrał 12, a w trzech podzielił się punktami z rywalami.

Sheffield United jest natomiast “czerwoną” latarnią ligi i murowanym kandydatem do spadku. Aktualnie ma 10 punktów straty do bezpiecznego miejsca. W tym sezonie wygrał tylko trzy spotkania, a w ostatnich pięciu kolejkach zapisał na swoje konto tylko dwa punkty. W 14 wyjazdowych meczach obecnego sezonu na swoje konto zapisał tylko sześć punktów. Tego bilansu raczej nie będzie w stanie poprawić podczas najbliższej wizyty w Liverpoolu.

Liverpool – Sheffield United, historia

W pierwszym pojedynku w tym sezonie górą był Liverpool, który wygrał 2:0 po trafieniach Virgila van Dijka i Dominika Szoboszlaia. Był to jednocześnie szósty z rzędu ligowy pojedynek tych zespołów, po którym komplet punktów trafił na konto The Reds. Co warte jednak podkreślenia, tylko w dwóch z tych spotkań padły więcej niż dwie bramki.

Liverpool – Sheffield United, kursy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż wygrana Liverpoolu w tym meczu będzie sensacją. Takiego zdania są również bukmacherzy, jeżeli spojrzymy na oferowane przez nich kursy na to spotkanie. Superbet szanse na wygraną Liverpoolu ocenia na ponad 90% (kurs 1.10). Rozważając typ na ten mecz warto zwrócić więc uwagę na inne rynki, z wyższymi kursami. Przy okazji tego spotkania warto zwrócić uwagę na ofertę powitalną w Superbet. Podając kod do Superbet uzyskasz najwyższy na rynku bonus 3755 zł + 600 zł.

Liverpool – Sheffield United, typ kibiców

Liverpool – Sheffield United, przewidywane składy

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nadal nie będzie miał do dyspozycji wielu kontuzjowanych zawodników. Przeciwko Sheffield United nie będą mogli wystąpić między innymi Alisson, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Joel Matip czy Thiago Alcantara. Długa lista nieobecnych jest również w ekipie gości.

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder

Liverpool – Sheffield United, transmisja meczu

Transmisja z meczu Liverpool – Sheffield United, który rozegrany zostanie w czwartek (4 kwietnia) o godzinie 20:30, będzie dostępna w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a także na platformie streamingowej Viaplay.

