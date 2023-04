Liverpool – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool

Liverpool – Nottingham: typy i przewidywania na mecz

Powiedzieć, że to spotkanie ma faworyta, to jak nic nie powiedzieć. Liverpool po prostu musi wygrać. Trudno tutaj przewidywać bowiem inny scenariusz. Nawet pomimo tego, że obecny sezon w wykonaniu graczy “The Reds” jest bardzo słaby, to i tak jest to zespół, który w większości spotkań stawiany jest w roli faworyta. Szczególnie na Anfield. To właśnie na swoim obiekcie podopieczni Jurgena Kloppa pokonali chociażby Manchester United 7:0.

Po drugiej stronie jest Nottingham Forrest, które walczy o utrzymanie, a ostatnie spotkanie wygrało na początku lutego. Od tego czasu 18. ekipa tabeli Premier League zdobyła raptem 3 punkt. To sprawia, że trudno oczekiwać od nich nawet remisu na tak trudnym terenie. Nasz typ: Liverpool powyżej 1,5 gola.

Liverpool – Nottingham: ostatnie wyniki

Pięć ostatnich spotkań Liverpoolu to dwie porażki, dwa remisy i jedna wygrana. Ta ostatnia w poprzedniej kolejce Premier League przeciwko walczącemu o utrzymanie Leeds, aż 6:1. Wcześniej dwukrotnie dochodziło do podziału punktów z Arsenalem i Chelsea, odpowiednio 2:2 i 0:0.

Jeśli chodzi zaś o ekipę Nottingham, to ostatniego zwycięstwa trzeba szukać na początku lutego. Wtedy piłkarze beniaminka ligi pokonali rywali z Leeds 1:0. Od tamtego momentu tylko trzy razy udało się zdobyć jakiekolwiek punkty. Były to spotkania z Manchesterem City, Evertonem i Wolves.

Liverpool – Nottingham: sytuacja kadrowa

Lista niedostępnych zawodników po stronie Liverpoolu jest krótka. W tym meczu zabraknie Stefana Bajcetica i Nabiego Keity. Jeżeli chodzi o podopiecznych Steve’a Coopera, to niedostępni będą: Serge Aurier, Ryan Yates oraz Chris Wood.

Liverpool – Nottingham: historia

Co ciekawe, w pierwszym meczu obecnego sezonu lepsi okazali się piłkarze Nottingham, którzy pokonali Liverpool 1:0 po trafieniu Taiwo Awoniyi. Jednak na ogół w ostatnich pięciu sezonach lepsi okazywali się gracze “The Reds” wygrywając dwa razy, dwukrotnie remisując i tylko raz przegrywając. Należy jednak dodać, że poza tym sezonem i ubiegłorocznym starcie w pucharze, trzeba się cofnąć o ponad 20 lat, aby odszukać rywalizację obu ekip.

Liverpool – Nottingham: kursy bukmacherskie

Kursy u bukmacherów nie mogą dziwić. Liverpool jest zdecydowanym faworytem. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.25. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 6.20 do 6.50. Stawiając zwycięstwo Nottingham gramy po kursie mniej więcej 12.00. Spotkanie to warto obstawić za pośrednictwem bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL można zagrać zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odebrać bonus od pierwszej wpłaty.

Liverpool – Nottingham: kto wygra?

Liverpool – Nottingham: transmisja

Spotkanie Liverpool – Nottingham będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 16:00 w sobotę 22 kwietnia 2023 roku.

