Liverpool FC – Brighton & Hove Albion, typy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż wygrana Liverpoolu będzie odebrany jako spora niespodzianka. Brighton ma jednak argumenty, aby nie wrócić do domu na tarczy. Zespół ten potrafił w tym sezonie pokonać Tottenham, więc ogranie kolejnego klubu z czołówki jest możliwe. Mój typ: remis.

Liverpool FC – Brighton & Hove Albion, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Premier League Liverpool wybrał się na Emirates Stadium, gdzie zremisował 2:2 z Arsenalem. Podział punktów z Kanonierami oznaczał, że zakończyła się passa ośmiu zwycięstw w wykonaniu Liverpool. Arne Slot i spółka w jej trakcie sięgnęli po komplet dziewięciu punktów w Lidze Mistrzów. Ponadto w lidze ograli Chelsea.

Gracze Brighton przelatają serię dobrych i złych wyników. Przykładem tego jest wygrana z Tottenhamem. Mewy nie potrafią jednak utrzymać stałego i wysokiego poziomu, ponieważ tylko zremisowały z Nottingham, czy Ipswich.

Liverpool FC – Brighton & Hove Albion, historia

Brighton to nie jest wygodny przeciwnik dla Liverpoolu, o czym The Reds przekonali się kilka dni temu. Do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej awansowali po emocjonującym meczu i wygranej 3:2. Łatwo nie było też w poprzednim sezonie na poziomie Premier League. Na Anfield gospodarze zwyciężyli 2:1. Brighton u siebie zdołało natomiast zremisować 2:2.

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Harvey Elliot Złamana noga Koniec listopada 2024 Federico Chiesa Uraz mięśnia Nieznany Alisson Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2024 Diogo Jota Uraz żebra Koniec listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia Brighton Zawodnik Powrót Solly March Kontuzja kolana Początek listopada 2024 Matt O’Riley Uraz kostki Niepewny James Milner Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2024 João Pedro Uraz kostki Połowa listopada 2024 Joel Veltman Wirus Kilka dni Adam Webster Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2024 Yankuba Minteh Uraz mięśnia Połowa listopada 2024 Lewis Dunk Kontuzja łydki Niepewny

Liverpool FC – Brighton & Hove Albion, kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 1.40, a typ na zwycięstwo Brighton to mniej więcej 6.90. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 5.10. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Liverpool FC – Brighton & Hove Albion, przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Brighton Fabian Hürzeler Liverpool FC Arne Slot 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Brighton Fabian Hürzeler Rezerwowi Harvey Davies 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 8 Dominik Szoboszlai 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 80 Tyler Morton 2 Tariq Lamptey 3 Igor 8 Brajan Gruda 10 Julio Enciso 11 Simon Adingra 15 Jakub Moder 23 Jason Steele 27 Mats Wieffer 28 Evan Ferguson

Liverpool FC – Brighton & Hove Albion, transmisja meczu

Mecz Liverpool FC – Brighton & Hove Albion rozpocznie się w sobotę (2 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay, ale także w telewizji, a dokładniej na kanale CANAL+ Sport. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

