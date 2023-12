Lille - PSG, typy na mecz 16. kolejki Ligue 1. Paryżanie pragną powiększyć przewagę nad resztą stawki. Początek niedzielnego starcia o godzinie 20:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lille Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 16:50 .

Lille – PSG, typy i przewidywania

Luis Enrique nie zaczął przygody z Paris Saint-Germain najlepiej, natomiast ostatnie tygodnie są dla jego drużyny bardzo udane, przynajmniej na krajowym podwórku, gdzie pozostaje niepokonana od 15 września. Paryżanie zapewnili sobie także awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, choć niewiele brakowało, a byśmy ich w niej nie zobaczyli. W niedzielę PSG zagra na wyjeździe z Lille, które także bardzo długo nie zaznało goryczy porażki. Wydaje się jednak, że wreszcie musi to nastąpić. Mój typ – PSG wygra.

Lille – PSG, ostatnie wyniki

Lille uzbierało dotychczas 27 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ligue 1. Pozostaje niepokonane od 26 września, zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i europejskich pucharach. W środku tygodnia Lille ograło w Lidze Konferencji Europy Klaksvik 3-0, a w minionej kolejce bezbramkowo zremisowało z Clermont.

Paris Saint-Germain fantastycznie radzi sobie na krajowym podwórku, gdzie notuje zwycięstwo za zwycięstwem. W miniony weekend paryżanie ograli Nantes 2-1, a wcześniej pokonali także Le Havre. Ponadto, wywalczyli awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, do czego wystarczył remis w wyjazdowym starciu z Borussią Dortmund.

Lille – PSG, historia

Paris Saint-Germain ma na swoim koncie cztery kolejne zwycięstwa w bezpośredniej rywalizacji z Lille. W minionym sezonie paryżanie rozgromili najbliższych rywali na wyjeździe aż 7-1, natomiast przed własną publicznością wygrali po szalonym spektaklu 4-3.

Lille – PSG, kursy bukmacherskie

Lille – PSG, przewidywane składy

Lille Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Lille Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 7 Hákon Arnar Haraldsson 12 Yusuf Yazici 13 Akim Zedadka 14 Samuel Umtiti 16 Adam Jakubech 18 Bafodé Diakité 20 Ignacio Miramón 31 Ismaily 32 Ayyoub Bouaddi 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaïre-Emery 70 Louis Mouquet Lille Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Lille Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 7 Hákon Arnar Haraldsson 12 Yusuf Yazici 13 Akim Zedadka 14 Samuel Umtiti 16 Adam Jakubech 18 Bafodé Diakité 20 Ignacio Miramón 31 Ismaily 32 Ayyoub Bouaddi 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaïre-Emery 70 Louis Mouquet

Lille – PSG, kto wygra?

Lille – PSG, transmisja meczu

Niedzielny mecz 16. kolejki Ligue 1 pomiędzy Lille a Paris Saint-Germain rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie CANAL+ Sport 5 oraz Eleven Sports 2.

