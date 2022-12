PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Lens – PSG: typy i kursy na mecz Ligue 1. Faworyzowane Paris Saint-Germain od zwycięstwa będzie chciało rozpocząć 2023 rok. W noworoczną niedzielę paryżanie podejmować będą przed własną publicznością RC Lens. Będzie to pojedynek dwóch drużyn prowadzących obecnie w ligowej tabeli.

Stade Bollaert-Delelis Ligue 1 RC Lens Paris Saint-Germain 3.25 3.50 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 grudnia 2022 11:36 .

Lens – PSG, typy i przewidywania

Lens – PSG, sytuacja kadrowa

PSG do niedzielnego spotkania przystąpi bez Lionela Messiego, który do Paryża ma wrócić dopiero tuż przed meczem. W kadrze paryskiego zespołu na mecz z Lens zabraknie również Presnela Kimbempe i Nuno Mendesa. Na murawie nie zobaczymy również Neymara, który musi pauzować za czerwoną kartkę, którą otrzymał w ostatnim meczu ze Strasbourgiem. Do wyjściowego składu mogą natomiast wrócić Renato Sanchez i Achraf Hakimi.

W zespole Lens nie zobaczymy natomiast czterech kontuzjowanych piłkarzy – Jimmy’ego Cabota, Wuilkera Farineza, Davida Costy i Adama Buksy.

Lens – PSG, ostatnie wyniki

Lens jest bez wątpienia jedną z rewelacji obecnego sezonu. Po szesnastu rozegranych kolejkach drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc siedem punktów do prowadzącego PSG. W ostatniej kolejce Lens bezbramkowo zremisowało na wyjeździe z Nice, ale wcześniej mogło się pochwalić serią pięciu ligowych wygranych z rzędu. Jedynej porażki doznało 9 października, kiedy w wyjazdowym meczu uległo 0:1 Lille.

Tymczasem PSG do meczu z Lens przystąpi z zamiarem kontynuowania zwycięskiej serii. Obecnie drużyna prowadzona przez Christophe’a Galtiera ma na koncie sześć kolejnych wygranych. W mijającym tygodniu nie bez problemów pokonała 2:1 Strasbourg. Zwycięskiego gola w piątej minucie doliczonego czasu gry zdobył Kylian Mbappe.

Lens – PSG, historia

Lens w ostatnim czasie nie jest wygodnym przeciwnikiem dla PSG. Ostatnie dwa bezpośrednie pojedynki zakończyły się remisami 1:1. Z ostatnich pięciu meczów paryżanie wygrali tylko dwa, Lens odniosło natomiast jedno zwycięstwo.

Ostatni pojedynek miał miejsce w kwietniu tego roku. PSG prowadziło w tym meczu po trafieniu Lionela Messiego, ale do wyrównania w końcówce doprowadził Corentin Jean.

Lens – PSG, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem niedzielnego spotkania jest Paris Saint-Germian, ale bukmacherzy wcale nie pozbawiają w tym meczu szans gospodarzy. Kursy na wygraną PSG oscylują w okolicy 2.25.

Lens – PSG, przewidywane składy

Lens: Samba – Medina, Danso, Gradit – Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Onana, Machado – Sotoca, Openda

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Vitinha, Verratti, Ruiz – Soler – Mbappe, Ekitike

Lens – PSG, transmisja meczu

Noworoczne spotkanie pomiędzy Lens i PSG rozpocznie się o godzinie 20:45, a telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 i CANAL+ Sport. Zupełnie za darmo mecz obejrzymy natomiast w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu 24 godzin przed meczem.

Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Rozważając wykupienie dostępy warto rozważyć pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Jego koszt to aktualnie 64 miesięcznie, ale w zamian otrzymujemy możliwość oglądania wielu piłkarskich widowisk. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

