Leicester City – Nottingham Forest: typy i kursy na mecz Premier League. W ostatnim spotkaniu 9. kolejki angielskiej ekstraklasy zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które zamykają ligową tabelę. Dwudzieste Leicester City podejmie u siebie dziewiętnaste Nottingham Forest.

Leicester City – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Premier League wróciło do gry po przerwie reprezentacyjnej i odwołanych meczach na znak szacunku dla Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II, która była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. W ostatnim spotkaniu 9. kolejki Leicester City zmierzy się z Nottingham Forest. Oba zespoły są w fatalnej dyspozycji i zamykają ligową tabelę. Brendan Rodgers póki co zapewnia, że nie obawia się o swoją posadę, ale czy właściciele „Lisów” będą mieli na tyle cierpliwości, by utrzymać go na stanowisku pomimo słabych wyników.

Były szkoleniowiec m.in. Liverpoolu już w najbliższy poniedziałek będzie miał okazję, aby umocnić swoją pozycję – jego Leicester City zagra na King Power Stadium z sąsiadem w tabeli – Nottingham Forest. Oba zespoły mają coś do udowodnienia, więc można spodziewać się otwartego spotkania, w którym padnie kilka bramek. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Leicester City – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o gospodarzy, to kontuzjowany jest Ryan Bertrand oraz Ricardo Pereira, drobne problemy po przerwie reprezentacyjnej mają Wilfred Ndidi czy Dennis Praet, ale powinni być dostępni na poniedziałek. Po stronie gości na boisku nie należy się spodziewać Niakhate i Richardsa, a wątpliwy jest występ również Mangali. Z urazem kolana zmaga się natomiast Scott McKenna.

Leicester City – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Zarówno Leicester, jak i Nottingham są w katastrofalnej dyspozycji – zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli Premier League. „Lisy” przegrały pięć meczów z rzędu w angielskiej ekstraklasie (przeciwko Tottenhamowi Hotspur, Brighton, Manchesterowi United, Chelsea oraz Southampton), a beniaminek w tym czasie odniósł cztery porażki i zanotował jeden remis z Evertonem. Ktoś w końcu musi się przełamać, chyba że w poniedziałek obie ekipy podzielą się punktami.

Leicester City – Nottingham Forest, historia

„Lisy” po raz ostatni mierzyły się z Forest w lutym tego roku – wówczas w 1/16 finału Pucharu Anglii zwyciężyło Nottingham i to wysoko, bo padł wynik 4:1. Wcześniejsze mecze pomiędzy tymi ekipami miały miejsce jeszcze w Championship – na pięć ostatnich spotkań na zapleczu Premier League w latach 2012-2014 padły trzy remisy, raz wygrało Leicester, a raz Nottingham.

Leicester City – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu na King Power Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Leicester wynosi mniej więcej 1.80, a typ na zwycięstwo gości to około 4.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Przy okazji obstawiania tego spotkania warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Leicester City – Nottingham Forest, przewidywane składy

Leicester: Ward; Castagne, Evans, Faes, Justin; Ndidi; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy

Nottingham: Henderson; Williams, Worrall, Cook, Lodi; Yates, Freuler; Johnson, O’Brien, Lingard; Awoniyi

Leicester City – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na King Power Stadium w poniedziałek 3 października o godzinie 21:00.

