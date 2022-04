Leicester City – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Leicester City

Leicester City – Crystal Palace to jeden z niedzielnych meczów jakie zobaczymy w angielskiej Premier League. Faworytami będą rzecz jasna gospodarze, którzy na własnym boisku byli w ostatnim czasie nie do pokonania. W zapowiedzi znajdziecie typy, kursy i statystyki.

King Power Stadium Premier League Leicester Crystal Palace 2.60 3.45 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 16:03 .

Leicester City – Crystal Palace, typy i przewidywania

Piłkarze Lisów będą faworytami. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Crystal Palace nie jest chłopcem do bicia na wyjazdach. W sześciu poprzednich meczach w delegacji zespół ten pięciokrotnie zdobywał gole, ani razu nie zaznając przy tym porażki.

Naszym zdaniem w niedzielę zobaczymy trafienia z obu stron. Nasz typ: oba zespoły strzelą.

Leicester City – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Zespoły te przystąpią do meczu bez nowych zmartwień kadrowych. Z powodu urazu kolana w składzie gospodarzy nie zobaczymy lidera zespołu, Harry’ego Kane’a.

Leicester City – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Przed sezonem mało kto by się spodziewał, że w kwietniu zespoły te będą sąsiadować ze sobą w ligowej tabeli. Zarówno Crystal Palace, jak i Leicester City mają w dorobku po 37 punktów. Z tą tylko różnicą, że Lisy rozegrały dwa mecze mniej. Niewiele jednak to zmienia w sytuacji tego zespołu, bo nawet w przypadku ich wygrania piłkarze Brendana Rodgersa nie włączą się nagle do walki o europejskie puchary.

Pocieszeniem dla Leicester jest w tym sezonie dobry występ w rozgrywkach Europa League. Lisy dotarły do ćwierćfinału, a w czwartek w pierwszym meczu z PSV Eindhoven zremisowały 0:0. Zachowują tym samym szanse na awans do półfinału.

Lisy na przełomie lutego i marca wygrały cztery mecze na własnym boisku. W lidze ogrywały u siebie Leeds United i Brentford. Warto jednak odnotować, że piłkarze Crystal Palace są niepokonani od sześciu meczów na wyjeździe. W ostatnich tygodniach ogrywali w delegacji Watford i Wolverhampton. Wydaje się więc, że są w stanie nawiązać walkę na boisku w Leicester.

Zobacz także: tabela Premier League

Leicester City – Crystal Palace, historia

Będzie to drugi pojedynek tych ekip w tym sezonie. W pierwszym, do którego doszło w październiku ubiegłego roku, padł remis 2:2. Warto odnotować, że goście z Leicester prowadzili do przerwy różnicą dwóch bramek. Gospodarze odwrócili losy pojedynku po przerwie. Punkt uratował im w 72. minucie gry Jeffrey Schlupp.

Gdy z kolei ekipy te mierzyły się po raz ostatni w Leicester, Lisy wygrały 2:1.

Leicester City – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Leicester City – Crystal Palace, przewidywane składy

Leicester: Schmeichel – Castagne, Soyuncu, Amartey, Justin – Mendy, Tielemans, Maddison, Dewsbury, Barnes – Iheanacho

Palace: Guaita – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Kouyate, Schlupp – Olise, Gallagher, Zaha – Mateta

NLeicester City – Crystal Palace, transmisja meczu

Niedzielny mecz Leicester City z Crystal Palace rozpocznie się o 15:00 czasu polskiego. Transmisję z tego pojedynku zobaczymy na żywo na antenie Canal + Family.

