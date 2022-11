PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 16. kolejce polskiej ekstraklasy „Wojskowi” zagrają z „Biało-Zielonymi”. Czy Legia Warszawa podtrzyma dobrą passę po świetnym zaprezentowaniu się w Białymstoku? Początek starcia w piątek 4 listopada o godzinie 20:30.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Lechia Gdańsk 1.70 4.00 5.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2022 20:30 .

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

W piątek 4 listopada o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie u siebie Lechię Gdańsk w meczu w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Kosty Runjaicia zachwycili w ostatniej serii gier przeciwko Jagiellonii Białystok, strzelając rywalom aż pięć bramek (5:2). „Biało-Zieloni” powoli wydostają się z dołu tabeli i też mają za sobą dobre spotkania. Tak więc emocji na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie nie powinno zabraknąć.

Faworytem bukmacherów w tym starciu są gospodarze. Legia Warszawa wygrała 4 z ostatnich 5 meczów przeciwko Lechii Gdańsk. Nasz typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Fortuna 1.75 Wygrana Legii Warszawa Zagraj!

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Artura Jędrzejczyka, który walczy z czasem o ewentualny wyjazd na mundial. Kosta Runjaić potwierdził gotowość do gry Rafała Augustyniaka. Jeśli chodzi o gości, to wciąż niedysponowany jest Joeri de Kamps i Marcin Kaczmarek nie będzie mógł z niego skorzystać.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy z łatwością uporała się z Jagiellonią Białystok (5:2). „Wojskowi” we wcześniejszych czterech spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zanotowali dwa zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. Lechia Gdańsk natomiast wygrała trzy starcia z rzędu – ze Stalą Mielec (1:0) oraz Zagłębiem Lubin (3:0) w lidze i z Radunią Stężyca (4:1) w Pucharze Polski. Wcześniej „Biało-Zieloni” na ekstraklasowych boiskach przegrali z Rakowem Częstochowa (0:3) oraz pokonali Cracovię (1:0). Legia przed tą serią gier zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Lechia 14. lokatę.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami Legia Warszawa wygrała aż cztery, a Lechia Gdańsk odniosła jedno zwycięstwo. Ostatnie starcie „Wojskowych” z „Biało-Zielonymi” zakończyło się wynikiem 2:1 dla ekipy ze stolicy, a na listę strzelców wpisali się wówczas Wszołek oraz Pekhart po stronie Legii i Zwoliński po stronie Lechii, którego gol miał charakter tylko honorowy.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem piątkowego spotkania. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi bowiem mniej więcej 1.70, a typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Johansson, Rose, Nawrocki – Wszołek, Slisz, Kapustka, Josue, Mladenović – Rosołek, Carlitos

Lechia: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak – Kubicki – Gajos, Durmus, Kałuziński, Conrado – Paixao

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie. Początek meczu na Stadionie Wojska Polskiego w piątek 4 listopada o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.