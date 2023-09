fot. Imago/Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia – Górnik, typy i przewidywania

Piłkarze Legii w środku tygodnia dokonali czegoś niebywałego. W pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji ograli przed własną publicznością Aston Villę, notując przy tym fantastyczny występ. Wojskowi imponują od początku sezonu, a po powrocie na krajowe podwórko pragną kontynuować dobrą passę. W najbliższą niedzielę przy Łazienkowskiej ugoszczą Górnika Zabrze w hicie 9. kolejki Ekstraklasy. Drużyna Jana Urbana ma swoje problemy, choć powoli udaje jej się wychodzić z kryzysu, który zapanował w pierwszych meczach trwającej kampanii. Czy to starczy na ekipę Kosty Runjaicia? Mając na uwadze potencjał ofensywny gospodarzy, a także problemy gości, spodziewamy się strzelaniny. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Legia – Górnik, sytuacja kadrowa

Legia Warszawa nie będzie mogła w niedzielę skorzystać z kontuzjowanych Bartosza Kapustki i Rafała Augustyniaka. Pomocnik pauzuje już od bardzo długiego czasu, zaś w przypadku defensora chodzi o dość świeżą sprawę. Jego powrót na murawę powinien dokonać się już niedługo. Górnik Zabrze w najbliższym meczu zagra natomiast bez ściągniętego latem Filipe Nascimento. Portugalczyk rehabilituje się od dawna i czeka na swój pierwszy występ w 2023 roku.

Legia – Górnik, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Legia Warszawa rozegrała niesamowite spotkanie i pokonała przed własną publicznością Aston Villę 3-2. W Ekstraklasie ma za sobą remis z Piastem Gliwice (1-1) i zwycięstwa nad Widzewem Łódź (3-1). Z uwagi na mecze w europejskich pucharach w lidze Wojskowi zagrali zaledwie sześć razy, wygrywając przy tym czterokrotnie. Nie zaznali jeszcze goryczy porażki.

Górnik Zabrze ma za sobą dwa kolejne mecze bez porażki. W miniony weekend piłkarze z Zabrza zaliczyli niezwykle cenne zwycięstwo, pokonując w derbach Ruch Chorzów 1-0. Wcześniej w Poznaniu urwali punkt Lechowi (1-1).

Legia – Górnik, historia

Historia rywalizacji Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze jest bardzo interesująca. W minionym sezonie jesienią padł remis 2-2, zaś wiosną w Zabrzu Wojskowi wygrali 1-0. Po raz ostatni zabrzanie zwyciężyli w Warszawie w 2020 roku. Wygrali wówczas 3-1.

Legia – Górnik, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Legia Warszawa. Kurs na wygraną gospodarzy przy Łazienkowskiej wynosi raptem około 1.46. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Górnika Zabrze jest to nawet aż 7.30. Przy okazji niedzielnego spotkania zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Legia – Górnik, przewidywane składy

Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy ▼ Kosta Runjaić Jan Urban Rezerwowi ▼ 3 Steve Kapuadi

4 Marco Burch

17 Gil Dias

21 Jurgen Çelhaka

28 Marc Gual

30 Dominik Hladun

39 Maciej Rosolek

86 Igor Strzalek Boris Sekulic 2

Kryspin Szczesniak 5

Dani Pacheco 8

Pawel Olkowski 16

Kamil Lukoszek 17

Mateusz Chmarek 20

Piotr Krawczyk 21

Michal Siplak 25

Dominik Szala 27

Legia - Górnik, kto wygra?

Legia - Górnik, transmisja meczu

Niedzielny mecz 9. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Górnikiem Zabrze rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Wydarzenie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

