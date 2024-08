fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia Warszawa Drita Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2024 13:26 .

Legia – Drita, typy bukmacherskie

Legia Warszawa przystąpi do czwartkowej potyczki z KF Dritą jako lider w tabeli PKO BP Ekstraklasy. To następstwo ostatniej wygranej Wojskowych nad Radomiakiem. Stołeczna ekipa wróciła zatem w lidze na zwycięski szlak po dwóch meczach bez pełnej puli. Z kolei zespół z Kosowa aktualnie koncentruje się na występach w eliminacjach europejskich pucharów. Niemniej już w weekend wraca do ligowego grania. Zanim jednak przystąpi do tego typu rywalizacji, to zmierzy się z zespołem Goncalo Feio. Tymczasem przed czwartkową potyczką ciekawe jest to, że w sześciu z ostatnich 10 spotkań, w których brała udział Drita, to oba zespoły zdobywały bramki. Można zatem przemyśleć to rozwiązanie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz Betclic 2.85 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Betclic

Legia – Drita, ostatnie wyniki

Ekipa Goncalo Feio przystąpi do czwartkowego starcia po cennej wygranej z Radomiakiem (4:1). Jednocześnie w tabeli PKO BP Ekstraklasy stołeczna ekipa może pochwalić się bilansem 10 oczek. Z kolei w eliminacjach do Ligi Konferencji jak na razie drużyna z Warszawy zaliczyła trzy zwycięstwa i raz zremisowała. Legia wyeliminowała już: Caernarfon Town oraz Broendby IF.

Kosowski zespół ma natomiast za sobą wygrany po dogrywce dwumecz z Audą. Wcześniej natomiast Drita uporała się z Breidablik. Ogólnie ekipa z Gnjilane w ostatniej kampanii ligi kosowskiej zakończyła zmagania na trzeciej pozycji w tabeli.

Legia – Drita, sytuacja kadrowa

Ekipa z Kosowa przystąpi do rywalizacji w swoim najlepszym składzie. Jednocześnie w szeregach Drity można spodziewać się między innymi takich graczy jak: Rron Broja czy Blerim Krasnigi. Z kolei w polskiej drużynie wciąż poza grą są: Ramił Mustafajew, Juergen Celhaka, Juergen Elitim czy Marc Burch. Poza grą jest także Jean-Pierre Nsame.

Legia – Drita, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają Wojskowi. Typ na wygraną Legii kształtuje się w wysokości 1.17-1.17. Remis wyceniono na 6.40-6.60. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Drity oszacowano na 16.50-18.00. Przy okazji meczu Legia – Drita można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Legia – Drita, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Legii 0% wygraną Drity 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Legii

wygraną Drity

remisem

Legia – Drita, przewidywane składy

Interesująco zapowiada się czwartkowa potyczka, w której model gry gospodarzy opierać się będzie między innymi na Luquinhasie czy Bartoszu Kapustce oraz Pawle Wszołku. Z kolei w drużynie gości można zwrócić uwagę na Alberta Dabigaja, który jest jednym z najcenniejszych graczy w szeregach ekipy z Kosowa.

Legia: Tobiasz – Pankov, Augustyniak, Sergio Barcia, Vinagre, Luquinhas, Goncalves, Kapustka, Wszołek, Pekhart, Gual

Drita: Maloku – Ovouka, Gomda, Mesa, Bejtulai, Broja, Dabiqaj, Krasniqi, Selmani, Tusha, Krasniqi.

Legia – Drita, transmisja meczu

Czwartkową rywalizację z udziałem Legii Warszawa i KF Drity będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Spotkanie od godziny 18:00 będzie emitowane na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.