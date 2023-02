PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Leeds United – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Pawie po czterech dniach ponownie zagrają z Czerwonymi Diabłami. W zaległym spotkaniu na Old Trafford padł remis 2:2, a jak będzie na Elland Road? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia pomiędzy Leeds a Man United w najbliższą niedzielę 12 lutego o godzinie 15:00.

Elland Road Premier League Leeds Manchester United 3.85 3.90 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 15:02 .

Leeds United – Manchester United, typy i przewidywania

W 23. kolejce Premier League dojdzie do niecodziennej sytuacji – Leeds United drugi raz z rzędu zagra z Manchesterem United. Taki stan rzeczy jest spowodowany faktem, że Czerwone Diabły w ostatnią środę mierzyły się z Pawiami w zaległym meczu 8. kolejki angielskiej ekstraklasy. Oba zespoły kilka dni temu podzieliły się punktami, bowiem na Old Trafford padł wynik 2:2, a jak będzie w spotkaniu na Elland Road? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę 12 lutego po godzinie 17:00.

Manchester United wygrał 3 z ostatnich 5 meczów przeciwko Leeds United.. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

STS 1.90 Wygrana Manchesteru United Zagraj!

Leeds United – Manchester United, sytuacja kadrowa

W obu drużynach nie brakuje kontuzjowanych. W Leeds United zdolni do gry nie są Stuart Dallas, Adam Forshaw, Archie Gray, Rodrigo oraz Sonny Perkins. Jeśli chodzi o gości z Manchesteru, to na boisku nie należy się spodziewać Antony’ego, Christiana Eriksena, Anthony’ego Martiala, Scotta McTominaya i Donny’ego van de Beeka, którzy walczą z urazami. Do składu Czerwonych Diabłów powinien za to wrócić Casemiro, który ostatnio pauzował z powodu czerwonej kartki.

Leeds United – Manchester United, ostatnie wyniki

Manchester United mierzył się z Leeds United w ostatnią środę w zaległym starciu 8. kolejki Premier League i na Old Trafford padł wynik 2:2. Autorami bramek byli Marcus Rashford, Jadon Sancho, Wilfried Gnonto oraz Raphael Varane (gol samobójczy). Czerwone Diabły wcześniej pokonały Crystal Palace 2:1, a Pawie przegrały 0:1 z Nottingham Forest.

Leeds United – Manchester United, historia

Na pięć poprzednich meczów pomiędzy Leeds a Man United trzy padły łupem Czerwonych Diabłów. W pozostałych dwóch obie ekipy dzieliły się punktami. Podopieczni Erika ten Haga w ostatnią środę zremisowali z zespołem Pawi 2:2 w zaległym spotkaniu 8. kolejki Premier League.

Leeds United – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnego spotkania na Elland Road są Czerwone Diabły. Kurs na zwycięstwo Leeds United wynosi mniej więcej 3.70, remis jest wyceniany na 3.70, a kurs na wygraną Manchesteru United to około 1.90. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Leeds United – Manchester United, przewidywane składy

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Woeber; Adams, McKennie; Sinisterra, Aaronson, Gnonto; Rutter

Man United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst

Leeds United – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Manchesteru

Leeds United – Manchester United, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Elland Road w niedzielę 12 lutego o godzinie 15:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

