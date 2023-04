Leeds – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Leeds United

Leeds – Leicester: przewidywania na mecz

Trudno w tym spotkaniu wskazać faworyta. Bo za takiego nie można uznać zespołu ani Leeds, ani Leicester. Obie te drużyny mają bowiem swoje problemy, a spotkanie to można określić mianem “o sześć punktów”. Bo wygrany będzie mógł odskoczyć na kilka punktów od rywala, a przegrany zostanie lekko w tyle.

Leeds United zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli Premier League z raptem jednopunktową przewagą nad strefą spadkową. Z kolei Leicester ma tyle samo punktów, co 18. Everton. Ale, co być może ważniejsze, to właśnie “Lisy” wygrały swoje ostatnie spotkanie, co może spowodować, że znajdą się na tzw. fali i wygrają wtorkowy mecz z Leicester. Niemniej jednak, niezależnie od wyniku nasz typ: obie drużyny strzelą bramkę.

Leeds – Leicester: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki dla obu zespołów, to tak naprawdę seria słabych występów i porażek. Zarówno Leeds, jak i Leicester tylko raz w przeciągu pięciu ostatnich spotkań zainkasowały trzy punkty. W przypadku tych pierwszych było to starcie na początku kwietnia z Nottingham wygrane 2:1. A jeśli chodzi o Leicester, to mecz ostatniej kolejki z Wolves i dość niespodziewana wygrana 2:1.

Wcześniej ekipie z Elland Road przytrafiały się dotkliwe porażki, chociażby 1:6 z Liverpoolem, czy 1:5 z Crystal Palace. Jednak, co warte zauważenia, pomimo wysokich porażek, piłkarze Leeds byli w stanie zdobyć choćby jednego gola. Z kolei “Lisy” przegrały m.in. z również zamieszanym w utrzymacie Bournemouth 0:1.

Leeds – Leicester: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. Po stronie Leeds United nie zobaczymy na boisku Tylera Adams’a oraz Stuart Dallas. Z kolei w barwach gości nie będzie James’a Justina, Ricardo Pereiry oraz Jannika Vestergaarda.

Leeds – Leicester: historia

W pierwszym starciu obu drużyn w tym sezonie lepsze było Leicester, które wygrało 2:0 na własnym stadionie po trafieniu samobójczym Robina Kocha i bramce pomocnika – Harvey’a Barnes’a. Na ogół w pięciu ostatnich starciach obu ekip lepsze okazywało się Leicester, które wygrało aż 3 razy, raz padł remis, a tylko jednokrotnie zwyciężało Leeds United. Miało to miejsce pod koniec stycznia 2021 roku, wtedy podopieczni Marcelo Bielsy wygrali 3:1 na King Power Stadium.

Leeds – Leicester: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość wyrównane, choć bukmacherzy dają trochę większe szanse ekipie Leeds United, prowadzonej przez Javier’a Gracia. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 3.55 do 3.60. Stawiając zwycięstwo Leicester gramy po kursie mniej więcej 3.05. Spotkanie to warto obstawić za pośrednictwem bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL można zagrać zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odebrać bonus od pierwszej wpłaty.

Leeds – Leicester: przewidywane jedenastki

Leeds – Leicester: kto wygra?

Leeds – Leicester: transmisja

Spotkanie Leeds United – Leicester będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 21:00 we wtorek 25 kwietnia 2023 roku.

