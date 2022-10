PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Mecz Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa w ramach 13. kolejki Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 15 października. Początek spotkania o godzinie 15:00. Darmowe typy i najlepsze kursy bukmacherskie na ten mecz prezentujemy w poniższej zapowiedzi.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 5.80 4.40 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 16:39 .

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: typy i przewidywania

Lechia Gdańsk w końcu wygrała. Przed tygodniem pokonała Cracovię i odbiła się od dna. Raków Częstochowa kroczy po mistrzostwo Polski. Może za wcześnie na koronację, ale piłkarze Marka Papszuna idą jak burza i są liderem Ekstraklasy.

Faworyt tego spotkania jest oczywisty, ale już wynik końcowy niekoniecznie. Raków choć nie przegrał od pięciu meczów, notując w nich tylko jeden remis, to w ostatnich trzech spotkaniach nie zachwycił. Bezbramkowy remis z Widzewem, wygrana z Piastem Gliwice w doliczonym czasie gry i skromne 1:0 z Miedzią Legnica przed własną publicznością, a warto zaznaczyć, że goście zmarnowali w drugiej połowie rzut karny.

Dlatego czy warto stawiać na Raków w tym spotkaniu? A jeśli nie, to jaki jest najlepszy typ na ten mecz? Może, że Lechia nie przegra? My, patrząc na to, jakie problemy ze strzelaniem goli mają gdańszczanie, a także na to, jak ostatnio prezentuje się w ofensywie drużyna z Częstochowy typujemy poniżej 2,5 gola w tym spotkaniu.

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: sytuacja kadrowa

Marek Papszun od dłuższego czasu nie może skorzystać z Szymona Czyża, Marcina Cebuli czy ostatnio Milana Rundicia. W zespole Lechii sytuacja zdrowotna prezentuje się nieco lepiej, ale w najbliższym spotkaniu na pewno nie zobaczymy Joeriego de Kampsa, który w Krakowie zobaczył czwartą żółtą kartkę w tym sezonie i będzie musiał pauzować.

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: ostatnie mecze

Lechia po ośmiu meczach bez wygranej w Ekstraklasie w końcu przełamała niemoc. Wygrana z Cracovią pozwoliła ekipie z Pomorza wskoczyć z ostatniego na przedostatnie miejsce w tabeli. Marcin Kaczmarek po przejęciu drużyny po Tomaszu Kaczmarku odniósł pierwsze zwycięstwo i na konferencji prasowej przed meczem z Rakowem mówił, że chciałby, aby był to początek drogi w górę tabeli.

Raków po 12 kolejkach ma na swoim koncie 26 punktów i prowadzi w tabeli, wyprzedzając Legię o dwa oczka. Częstochowianie w pięciu poprzednich meczach wygrywali z: Legią, Radomiakiem, Piastem i Miedzią, a także zremisowali z Widzewem. Przed spotkaniem z Lechią kibiców Rakowa może delikatnie niepokoić styl gry i “przepychanie kolanem” kolejnych meczów, lecz na pewno liczą na kolejny komplet punktów w najbliższym starciu.

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: historia

Od 2019 roku Lechia i Raków grały ze sobą w Ekstraklasie sześć razy. Cztery z tych meczów zakończyły się wygranymi Rakowa, a dwa Lechii. Nie było do tej pory remisu w bezpośrednich pojedynkach tych zespołów w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie Lechia wygrała 3:1 na własnym stadionie, a w rewanżu Raków pokonał ją 3:0. Gdańszczanie w tym sezonie nie mają na koncie wygranej przed własną publicznością. Tylko oni i Warta Poznań czekają na takie zwycięstwo.

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują ciekawe kursy na mecz Lechia – Raków. Z podstawowych 1X2 najniższy jest na zwycięstwo gości (ok. 1.65). Na remis kursy oscylują w granicach 4.15 – 4.20, a na wygraną Biało-zielonych blisko 6.00. Najlepsze kursy bukmacherskie na to spotkanie prezentujemy w poniższej tabeli.

Lechia Gdańsk Remis Raków Częstochowa 5.80 4.15 1.57 5.50 4.40 1.60 5.80 4.40 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 16:39 .

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Pietrzak, Abu Hanna, Nalepa, Castegren – Kubicki, Gajos, Durmus, Terrazzion, Conrado – Paixao.

Raków: Kovacević – Tudor, Arsenić, Svarnas – Sorescu, Koczergin, Papanikolau, Kun, Lopez, Nowak – Gutkovskis.

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: transmisja meczu

Transmisja meczu Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa będzie dostępna w telewizji i internecie. Widzowie będą mogli obejrzeć to spotkanie w stacji CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra, oraz w TVP Sport. W internecie to spotkanie będzie można obejrzeć na żywo dzięki usłudze CANAL+ Online. Przy rejestracji za pośrednictwem naszej strony półroczny pakiet można mieć w promocji, taniej aż o 114 zł. Mecz Lechia – Raków w internecie będzie transmitowany na żywo także na stronie sport.tvp.pl.

