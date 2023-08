Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Fortuna 1 ligi. Zespół prowadzony przez Szymona Grabowskiego w nadchodzącym spotkaniu ligowym zmierzy się popularnymi "Góralami". Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arena Gdańsk już w piątek (25 sierpnia) o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Lechia Gdańsk Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2023 12:30 .

Lechia – Podbeskidzie, typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk w ramach 6. kolejki Fortuna 1 ligi będzie rywalizować na własnym obiekcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Obie drużyny zaliczyły początek sezonu poniżej oczekiwań, ale to w lepszych humorach do tej rywalizacji będzie podchodziła drużyna gości, bowiem to oni w ostatniej kolejce zwyciężyli, czego nie mogą powiedzieć o sobie “Biało-Zieloni”. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym nie powinno zabraknąć trafień. Stawiamy na to, że obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Lechia – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk zaliczyła bardzo słaby start nowego sezonu. W dotychczas rozegranych pięciu meczach ligowych dwukrotnie udało im się zwyciężyć (4:2 z Chrobrym Głogów i 1:0 ze Zniczem Pruszków), raz zremisować (1:1 z Wisłą Płock), a także ponieść dwie porażki (0:1 z Motorem Lublin i 0:2 z Resovią Rzeszów).

Natomiast zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała po pięciu kolejkach ma na koncie tylko sześć oczek. Udało im się tylko raz zwyciężyć (2:1 z Zagłębiem Sosnowiec), ponieść jedną porażkę (0:1 z Odrą Opole) i zanotować aż trzy remisy (wszystkie po 1:1 kolejno z Wisłą Płock, Zniczem Pruszków oraz Resovią Rzeszów).

Lechia – Podbeskidzie, historia

Ostatni raz obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2020/21, jeszcze na poziomie Ekstraklasy. Wówczas na własnym obiekcie Lechia zwyciężyła 0:0, podczas gdy w Bielsku-Białej padł remis 2:2. We wcześniejszych trzech meczach zarówno gdański zespół jak i Podbeskidzie zwyciężyli raz, a także padł remis.

Lechia – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem na papierze wydaje się być drużyna Lechii Gdańsk. To właśnie za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Biało-Zielonych”, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 2.20. Podczas gdy na wygraną Podbeskidzia oscylują w okolicach 3.10 – 3.25. Bukmacher STS przygotował natomiast ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Lechia – Podbeskidzie, kto wygra?

Lechia – Podbeskidzie, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnawski – Bajko, Żelizko, Olsson, Conrado – Neugebauer – Mena, Luis Fernandez, Kapić, Piła – Zjawiński

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Procek – Ziółkowski, Mikołajewski, Hlavica, Chlumecky – Jodłowiec, Kolenc, Janota – Sitek, Bida, Banaszewski

Lechia – Podbeskidzie, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Podbeskidziem Bielsko-Biała będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arena Gdańsk już w piątek (25 sierpnia) o godzinie 20:30.

