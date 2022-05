Pressfocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Lechia Gdańsk – Stal Mielec: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Lechia prawdopodobnie zakończy sezon na najgorszym z najlepszych miejsc – czyli czwartym. Drużyna pokazała się jednak w tym sezonie z dobrej strony, a kibice mogą być zadowoleni z wyników. Tego samego nie można powiedzieć w Mielcu, gdzie nastroje nie są najlepsze. Stal jest jedną z najgorszych drużyn rundy wiosennej i tylko dzięki dobrym wynikom z jesieni może czuć się względnie bezpiecznie.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, typy i przewidywania

Mocno rozczarowująca dla kibiców Lechii była porażka ligowa z Legią Warszawa. Od tamtej pory biało-zieloni wygrali trzy spotkania i tylko raz zremisowali, w ostatniej kolejce z Zagłębiem Lubin. Drużyna z Gdańska może przede wszystkim liczyć na skutecznego w tym sezonie Flavio Paixao. Doświadczony Portugalczyk ma na koncie już 10 trafień i jest drugim po Łukaszu Zwolińskim najlepszym strzelcem zespołu. Duet napastników łącznie w tym sezonie zdobył już 21 bramek i w meczu ze Stalą na pewno postarają się o poprawę tego wyniku.

Mało kto spodziewał się, że przełamanie Stali nastąpi w meczu z Legią Warszawa. Drużyna z Mielca oddala wówczas tylko trzy celne strzały, z czego dwa zatrzepotały w siatce bramki Richarda Strebingera. Pozwoliło to przełamać fatalną passę pięciu kolejnych porażek w PKO BP Ekstraklasie. Mimo korzystnego rezultatu w starciu z Wojskowymi, nie przewidujemy, żeby piłkarze Stali mieli ten sukces powtórzyć w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Nasz typ: Wygrana Lechii Gdańsk.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Obaj trenerzy są w dość komfortowej sytuacji jeśli chodzi o komponowanie wyjściowego składu. W barwach Lechii z powodu kontuzji jedynym nieobecnym będzie Tomasz Makowski. Podobnie w Mielcu. Trener Adam Majewski nie będzie mógł skorzystać tylko z jednego piłkarza. Z powodu urazu nie wystąpi Mateusz Mak.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Biorąc pod uwagę statystyki, Lechia Gdańsk nie ma się czego wstydzić. Gospodarze niedzielnego spotkania w ostatnich pięciu meczach zanotowali trzy zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. Zajmują czwarte miejsce w lidze, co jest dobrym wynikiem. Tego samego nie mogą powiedzieć w Mielcu. Wygrana z Legią poprawiła nieco fatalne w ostatnich tygodniach statystyki. Poza nią, Stal przegrała cztery poprzednie mecze w PKO BP Ekstraklasie, kolejno z: Cracovią, Zagłębiem, Wartą i Lechem.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, historia

W tym sezonie oba zespoły zapewniły kibicom fantastyczne widowisko. W meczu w Mielcu padł remis 3:3, a gospodarze odrobili wówczas aż dwie bramki straty. Poza tym, w poprzednich meczach za każdym razem wygrywała Lechia.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu zdaniem bukmacherów jest Lechia Gdańsk. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą ok. 1.62. Stawiając na Stal, możemy spodziewać się dużo wyższych kursów, nawet pokroju 6.30. Typ na remis wyceniany jest mniej więcej na 4.00. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z oferty bonusowej bukmachera Fuksiarz. Proponuje on dla nowych graczy bonus powitalny do 500 zł. Żeby go otrzymać, wystarczy że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Ceesay, Nalepa, Maloca, Pietrzak – Gajos, Kubicki, Kałuziński, Paixao, Durmus – Zwoliński

Stal: Strączek – Matras, Chorbadzhiyski, Flis – Żyro, Kasperkiewicz, Tomasiewicz, Getinger – Sitek, Zawada, Domański

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, transmisja

Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+Sport 3 i CANAL+Sport. Początek o godzinie 12:30.

