Lech Poznań – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (16.07.2022)

Lech Poznań – Stal Mielec to pierwszy sobotni mecz inauguracyjnej pierwszej kolejki w PKO Ekstraklasie. Kolejorz ma za sobą odpadnięcie z eliminacji do Ligi Mistrzów, a także przegrany bój o Superpuchar Polski. Realny scenariusz zakłada zatem, że aktualny mistrz Polski może skupić się w sezonie 2022/2023 przede wszystkim na tym, aby zostać królem własnego podwórka. Pierwszy krok w tym kierunku Kolejorz będzie chciał wykonać w starciu z ekipą Adama Majewskiego. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Stal Mielec 1.38 5.30 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2022 15:07 .

Lech Poznań – Stal Mielec, typy i przewidywania

Lech Poznań mimo ostatnich niepowodzeń według analityków bukmacherskich jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w starciu ze Stal Mielec. O ile Kolejorz jest postrzegany jako jeden z głównych faworyta do wygrania mistrzostwa Polski, to ekipa Adama Majewskiego w powszechnej opinii jest kandydatem do spadku. W sześciu ostatnich bojach między oboma zespołami trzy razy górą był Kolejorz, raz wygrali mielczanie i dwa starcia zakończyły się remisem. Jednocześnie naszym zdaniem górą w sobotniej potyczce będzie team z Poznania. Nasz typ: wygrana Lecha.

Lech Poznań – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Lech Poznań w trakcie kampanii 2022/2023 rozegrał już trzy oficjalne spotkania. Jednocześnie Kolejorz zaliczył w nich tylko jedno zwycięstwo i dwie porażki. Z placu gry na tarczy lechici schodzili po starciach z Rakowem Częstochowa (0:2) i Karabachem Agdam (1:5).

W siedmiu oficjalnych spotkaniach w roli gospodarza Lech wygrał pięć razy, jedno spotkanie zremisował i raz przegrał. Właśnie kilka dni temu z ekipą Marka Papszuna aktualny mistrz Polski musiał uznać wyższość rywala u siebie.

Stal to natomiast zespół, który w sobotę zacznie granie w nowej kampanii. W ostatnich meczach kontrolnych ekipa Adama Majewskiego zaliczyła zwycięstwa kolejno z Resovią Rzeszów (1:0) i Koroną Kielce (2:0).

Kibice mogą czuć jednak niepokój przed startem sezonu, bo Stal na wyjeździe w lidze nie wygrała od siedmiu meczów. Zaliczyła w nich sześć porażek i remis. Podział punktów mielczanie zaliczyli w boju z Radomiakiem (1:1).

Lech Poznań – Stal Mielec, historia

Obie drużyny po raz ostatni miały okazję grać ze sobą w kwietniu, gdy Lech na Stadionie Miejskim w Poznaniu wygrał 3:1. Ogólnie Kolejorz na swoim obiekcie w czterech ostatnich potyczkach wygrał trzy razy i raz przegrał.

Lech Poznań – Stal Mielec, kursy bukmacherów

Lech Poznań – Stal Mielec, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Lech – Stal transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Starcie rozpocznie się o godzinie 15:00.

Internetowa transmisja z meczu będzie dostępna w usłudze CANAL+ online, do której teraz można uzyskać dostęp po promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wybierając sześciomiesięczny dostęp można zaoszczędzić 72 zł (198 zł zamiast 270 zł). Jest również możliwość korzystania z miesięcznej subskrypcji, której koszt wynosi 45 zł.

