Lech - Śląsk: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W sobotnim hicie zmierzą się dwaj bezpośredni rywale w walce o mistrzostwo Polski. Faworytem do zwycięstwa jest Kolejorz.

Lech Poznań Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 13:00 .

Lech – Śląsk, typy bukmacherskie

Nastroje w Poznaniu i Wrocławiu po pierwszych dwóch tegorocznych kolejkach są zupełnie odmienne. Przed startem rundy wiosennej Śląsk miał osiem punktów przewagi nad Lechem. Tymczasem teraz różnica dwa wynosi tylko dwa punkty i Kolejorz stanie w sobotę przed szansą przeskoczenia swojego przeciwnika w ligowej tabeli. Gospodarze wybiegną na murawę podbudowani bardzo solidnymi występami w dwóch ostatnich meczach. Śląsk musi natomiast znaleźć sposób na przełamanie. Czy jest to możliwe w Poznaniu? Oczywiście tak, ale będzie o to bardzo trudno. Ja w tym meczu nie pokuszę się wskazanie końcowego rozstrzygnięcia, ale spodziewam się goli. I to z obu stron. Mój typ: BTTS

Lech – Śląsk, ostatnie wyniki

Lech Poznań rundy wiosennej nie mógł rozpocząć lepiej. Dowodzona przez Mariusza Rumaka w dwóch rozegranych spotkaniach zdobyła komplet sześciu punktów i zgłosiła poważny akces do walki o mistrzostwo Polski. Kolejorz najpierw przed własną publicznością pokonał 2:0 Zagłębie Lubin, a następnie na wyjeździe pokonał 2:1 liderującą w tabeli Jagiellonię Białystok.

Katastrofalny start do rywalizacji w 2024 roku zaliczył natomiast Śląsk, który doznał dwóch porażek na własnym stadionie. Zespół Jacka Magiery musiał uznać wyższość Pogoni Szczecin i Stali Mielec, w obu przypadkach przegrywając 0:1. Po tych niepowodzeniach zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów co prowadząca Jagiellonia.

Lech – Śląsk, historia

Lech Poznań w sobotę będzie chciał zrewanżować się Śląskowi za sierpniowy mecz we Wrocławiu. Wówczas gospodarze wygrali pewnie 3:1. Co więcej, było to czwarte z rzędu zwycięstwo wrocławskiego zespołu nad Lechem, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki. W poprzednim sezonie Śląsk dwukrotnie wygrał w lidze (1:0 w Poznaniu, 2:1 u siebie), a także wyeliminował Lecha z Pucharu Polski (3:1 w Poznaniu).

Lech – Śląsk, kursy bukmacherskie

Forma obu zespołów na początku tego roku oraz fakt, że sobotni mecz rozegrany zostanie w Poznaniu, sprawiają, że Lech jest jego wyraźnym faworytem. Kursy na wygraną Lecha w tym meczu waha się między 1.80 a 1.87. Z kolei typerzy, którzy spodziewają się wygranej gości, mogą liczyć na kurs przekraczający 4.30. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z bogatego pakietu powitalnego, jaki w Superbet można otrzymać z kodem GOAL.

Lech – Śląsk, typ kibiców

Lech – Śląsk, przewidywane składy

W zespole Śląska na pewno nie wystąpi Konrad Poprawa. Kilku innych zawodników zmaga się z drobnymi urazami i infekcjami. Decyzja w sprawie ich występów prawdopodobnie zapadnie w ostatniej chwili.

Lech do sobotniego meczu przystąpi bez trzech zawodników. Na murawie nie pojawią się Mikael Ishak, Filip Dagerstal i Artur Sobiech.

Lech – Śląsk, transmisja meczu

Mecz Lech – Śląsk odbędzie się w sobotę (23 lutego) o godzinie 17:30. Transmisja z tego meczu prowadzona będzie na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Korzystając z internetu hit Ekstraklasy będzie z kolei można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z promocji, dzięki której dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

