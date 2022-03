Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Fani Ekstraklasy wyczekują na niedzielny hit 24. kolejki. Wówczas Lech Poznań podejmie u siebie Raków Częstochowa. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Raków Częstochowa 2.00 3.60 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2022 19:12 .

Lech Poznań – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Za faworyta niedzielnej batalii uchodzi Lech. Raków ma jednak mnóstwo jakości piłkarskiej, która pozwala tej ekipie mieć uzasadnione podstawy do celowania w zwycięstwo na terenie przeciwnika. My przede wszystkim spodziewamy się ofensywnego popisu ze strony obu zespołów. Zwłaszcza, ze 12 z 15 ostatnich meczów z udziałem Rakowa kończyło się powyżej 1,5 bramki.

Lech Poznań – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Pierwsze trzy spotkania w rundzie wiosennej Ekstraklasy nie zwiastowały niczego dobrego dla Lecha. Poznaniacy pokonali Termalicę. Nie sprostali natomiast Cracovii (3:3) i Lechii Gdańsk (0:1). Wywalczenie czterech na dziewięć możliwych punktów skutkowało utratą pierwszego miejsca w ligowej tabeli. Drużyna Macieja Skorży fotel lidera odzyskała po pewnym zwycięstwie z Pogonią Szczecin. Niedawno Lech awansował do półfinału Pucharu Polski po wyeliminowaniu Górnika Zabrze.

Uwaga kibiców śledzących walkę o tytuł mistrza Polski przykuwały przede wszystkim poczynania Lecha i Pogoni. Tymczasem Raków przyglądał się sytuacji z daleka i regularnie punktował na bardzo dobrym poziomie. Częstochowianie na wiosnę nie pokonali jedynie Górnika Zabrze (1:1). Poza tym podopieczni Marka Papszuna wygrali trzy ligowe batalie oraz znaleźli się w czołowej czwórce Pucharu Polski.

Lech Poznań – Raków Częstochowa, historia

Pierwsza konfrontacja między Lechem, a Rakowem w sezonie 2021/2022 miała miejsce na stadionie w Częstochowie. Gospodarze prowadzili już różnicą dwóch goli, ale goście naciskali tak mocno, że wrócili do domu z punktem po remisie 2:2.

Lech Poznań – Raków Częstochowa, kursy bukmacherów

Lech Poznań – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 6 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Damian Sylwestrzak. Pierwszy gwizdek 29-letniego sędziego przewidziany jest na godzinę 17:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Premium. Spotkanie skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.

Mecz będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Kanał Canal+ Sport 3 wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, do której można teraz dostęp uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków w ciągu 48 godzin otrzymamy od bukmachera darmowy dostęp.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.