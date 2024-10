Lech II Poznań – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Martin Remacle

Lech II Poznań Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2024 22:29 .

Lech II Poznań – Korona Kielce: typy bukmacherskie

Lech II Poznań zmierzy się na własnym terenie z Koroną Kielce w drugiej rundzie Pucharu Polski. Żółto-Czerwoni w środowym meczu w Wielkopolsce będą osłabieni, gdyż Adrian Dalmau doznał złamania nosa w starciu przeciwko Jagiellonii Białystok.. Zespół Jacka Zielińskiego kiepsko spisuje się w ostatnim czasie w PKO Ekstraklasie. W ostatnich pięciu spotkaniach kielczanie aż czterokrotnie schodzili z boiska pokonani. Uważam, że goście z Kielc zdołają sprostać wyzwaniu i wywalczą awans do 1/8 finału krajowych rozgrywek. Mimo trudności w lidze, Korona ma szansę odwrócić swoją passę i triumfować w Poznaniu. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

STS 1.45 Wygrana Korony Kielce Zagraj teraz!

Lech II Poznań – Korona Kielce: ostatnie wyniki

Piłkarze rezerw poznańskiego Lecha zdołali awansować do 1/16 finału po zwycięstwie nad zespołem LKS Barycz Sułów. . Po bezbramkowym remisie w regulaminowym czasie i dogrywce, o wyniku przesądziła seria rzutów karnych, w której Kolejorz wykazał się imponującą skutecznością, nie pudłując ani razu. Drużyna Grzegorza Wojtkowiaka zajmuje obecnie trzecią pozycję w Betclic 3. Lidze. W pięciu ostatnich meczach Lechici odnieśli cztery zwycięstwa i raz zremisowali. Najlepszym strzelcem poznaniaków jest Igor Stankiewicz, który ma na swoim koncie sześć trafień.

Korona Kielce w poprzedniej rundzie Pucharu Polski ograła Stal Mielec po rzutach karnych. Decydują jedenastkę na wagę awansu Żółto-Czerwoni wykorzystał Wiktor Długosz. Ekipa Zielińskiego w lidze wpadła w dołek i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Kielczanie w miniony weekend ulegli Jagiellonii Białystok (1:3). Wcześniej zaś przegrali u siebie z Piastem Gliwice, pokonali Widzewa w Łodzi oraz musieli uznać wyższość Lecha Poznań (2:3) na Exbud Arenie.

Lech II Poznań – Korona Kielce: historia

Środowe starcie Lecha II Poznań z Koroną Kielce w drugiej rundzie Pucharu Polski będzie pierwszym w historii. Dotychczas zespoły te nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na żadnym poziomie rozgrywkowym.

Lech II Poznań – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

W spotkaniu rezerw Lecha Poznań z Koroną Kielce zdecydowanym faworytem są goście. Jeśli myślisz, że to zespół Jacka Zielińskiego odniesie zwycięstwo, to taki kursy został ustalony w granicach 1.36 -1.45. Z kolei typ na wygraną Kolejorza wynosi około 7.50. Natomiast jeśli uważasz, że w regulaminowym czasie gry padnie remis, to ten typ został wyceniony na mniej więcej 5.30. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lech II Poznań – Korona Kielce: sonda

Kto wygra mecz? Lech II Poznań 0% Remis 0% Korona Kielce 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Lech II Poznań

Remis

Korona Kielce

Lech II Poznań – Korona Kielce: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Lechem II Poznań a Koroną Kielce w ramach 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się w środę (30 października) o godzinie 13:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.