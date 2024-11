Lecce – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

Lecce - Juventus: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama w nadchodzącym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z drużyną Marco Giampaolo. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Via del Mare już w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 20:45.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Gatti

Lecce Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 21:02 .

Lecce – Juventus, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 14. kolejki rozgrywek Serie A zamknie spotkanie, w którym Lecce przed własną publicznością podejmie Juventus. Będzie to niewątpliwie starcie Dawida z Goliatem. Gospodarze mają swoje problemy, przez co prawdopodobnie do końca sezonu będą drżeli o utrzymanie. Stara Dama natomiast mierzy w najwyższe cele. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Via del Mare zapowiada się jednostronnie. Jednak nie można z miejsca skreślać drużyny prowadzonej przez Marco Giampaolo. Ja uważam, że ostatecznie golkiper Bianconerich tego dnia zachowa czyste konto. Mój typ: Lecce strzeli gola – nie

Lecce – Juventus, ostatnie wyniki

Lecce obecnie prezentuje się w kratkę. Gospodarze niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Hellasem Verona i 1:0 z Venezią), zaliczyli jeden remis (1:1 z Empoli), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Napoli oraz 0:1 z Bologną).

Juventus natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem ostatnich pięciu spotkaniach. W tym czasie podopieczni Thiago Motty odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Udinese oraz 2:0 z Torino), a także zaliczyli trzy remisy (1:1 z Lille w Lidze Mistrzów, 0:0 z Milanem i 0:0 z Aston Villą w Lidze Mistrzów).

Lecce – Juventus, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami. Oba kończyły się zwycięstwami Juventusu. W rundzie jesiennej Stara Dama wygrała 1:0, natomiast wiosną padł wynik 3:0.

Lecce – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Juventusu, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.68 – 1.73. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięgają nawet 5.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lecce – Juventus, kto wygra?

Lecce – Juventus, przewidywane składy

Lecce – Juventus, przewidywane składy

Lecce Marco Giampaolo Juventus FC Thiago Motta Lecce Marco Giampaolo 4-5-1 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Juventus FC Thiago Motta Rezerwowi 1 Christian Früchtl 2 Andy Pelmard 3 Ante Rebic 5 Medon Berisha 7 Tete Morente 10 Rémi Oudin 11 Nicola Sansone 19 Gaby Jean 27 Ed McJannet 32 Jasper Samooja 77 Mohamed Kaba 98 Alexandru Borbei 1 Matia Perin 21 Nicolò Fagioli 23 Carlo Pinsoglio 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula

Lecce – Juventus, transmisja

Niedzielne spotkanie między Lecce a Juventusem w ramach 14. kolejki Serie A będzie transmitowane w telewizji oraz internecie. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Warto podkreślić, że spotkanie będzie też dostępne na platformie CANAL+ online, w serwisie streamingowym elevensports.pl oraz specjalnej usłudze STS TV.

