Lazio – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2023)

fot. Imago / IPA Sport / ABACA Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Lazio Rzym AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 13:49 .

Lazio – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Lazio i AS Roma mają plan na 159. derby Rzymu, aby odrobić straty do drużyn z czołówki tabeli Serie A. Spotkanie na Stadio Olimpico będzie jednocześnie jednym z ostatnich w lidze włoskiej przed reprezentacyjną przerwą.

Drużyna Mauruzio Sarriego w czterech ostatnich meczach ligowych przegrała tylko raz, ulegając Bologni (0:1). W pozostałych trzech spotkaniach Lazio za każdym razem wygrywało, pozostawiając w pokonanym polu między innymi Fiorentinę (1:0). AS Roma ma natomiast za sobą szczęśliwe zwycięstwo z Lecce (2:1). Giallorossi wrócili na zwycięski szlak po przegranej z Interem Mediolan (0:1).

Można oczekiwać wyrównanych derbów, ale trzeba mieć w pamięci to, że AS Roma najczęściej zdobywała bramkę w ostatnim kwadransie swoich meczów. W tym samym czasie Lazio tylko dwukrotnie kierowało piłkę do siatki. Giallorossi przegrali cztery z ostatnich pięciu meczów przeciwko Lazio w roli gościa. Typ: wygrana Lazio.

Lazio – AS Roma, sytuacja kadrowa

Oba zespoły będą osłabione w niedzielnym spotkaniu. Lazio będzie musiało radzić sobie bez Mattii Zaccagni. Z kolei w drużynie Jose Mourinho nie będą mogli wystąpić Tammy Abraham oraz Marash Kumbulla.

Lazio – AS Roma, ostatnie wyniki

Zespół Maurizio Sarriego ma za sobą zwycięstwo z Feyenoordem Rotterdam (1:0) w środku tygodnia w europejskich pucharach. Tym samym Lazio szybko wróciło na zwycięskie tory po przegranej w lidze włoskiej z Bolognią (0:1).

Giallorossi mają natomiast za sobą porażkę ze Slavią Praga (0:2). Ogólnie w ośmiu ostatnich meczach AS Roma przegrała dwukrotnie, notując też sześć zwycięstw. W każdym razie zespół Jose Mourinho mierzył się głównie z ekipami niżej notowanymi.

Lazio – AS Roma, historia

W ostatnim spotkaniu z udziałem obu drużyn górą było Lazio (1:0). Mecz odbył się w marcu tego roku. Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między obiema ekipami z Rzymu czterokrotnie lepsze było Lazio, a w dwóch meczach wygrywała AS Roma.

Lazio – AS Roma, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

Lazio Rzym Remis AS Roma 2.95 3.00 2.65 2.95 3.00 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 13:49 .

Lazio – AS Roma, przewidywane składy

Po jednej stronie tercet Pedro Rodriguez, Felipe Anderson i Ciro Immobile. Tymczasem w szeregach Giallorossicj spodziewać się można spodziewać się takich napastników jak Paulo Dybala czy Romelu Lukaku. To może być gwarancją emocjonującego spotkania.

Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 5 Matias Vecino 6 Daichi Kamada 18 Gustav Isaksen 19 Valentín Castellanos 23 Elseid Hysaj 26 Toma Basic 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 7 Lorenzo Pellegrini 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 43 Rasmus Nissen Kristensen 52 Edoardo Bove 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 68 Francesco D’Alessio 74 Luigi Cherubini 92 Stephan El Shaarawy 99 Mile Svilar Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 5 Matias Vecino 6 Daichi Kamada 18 Gustav Isaksen 19 Valentín Castellanos 23 Elseid Hysaj 26 Toma Basic 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 7 Lorenzo Pellegrini 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 43 Rasmus Nissen Kristensen 52 Edoardo Bove 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 68 Francesco D’Alessio 74 Luigi Cherubini 92 Stephan El Shaarawy 99 Mile Svilar

Lazio – AS Roma, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Lazio 0% Wygraną AS Roma 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Lazio

Wygraną AS Roma

Remisem

Lazio – AS Roma, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.