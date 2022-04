Przed 30. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

W ostatniej kolejce Barcelona rozpaliła nadzieje fanów na powrót do walki o mistrzostwo. Do tego jednak daleka droga, choć jeśli Katalończycy wygrają nadchodzący mecz, wyprzedzą w tabeli drugą Sevillę.

Celta Vigo – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt tuż przed startem przerwy reprezentacyjnej otrzymał ogromny cios w postaci wysoko przegranego El Clasico. Ten mecz pokazał, że nawet na swoim podwórku Królewscy nie mogą uważać się za hegemona. Dlatego też tak ważne będzie nadchodzące starcie z Celtą Vigo. Jeżeli Los Blancos pewnie wygrają, ostudzą nadzieje kibiców Barcelony na to, że walka o tytuł pozostaje otwarta.

Celta Vigo to jednak rywal nieprzewidywalny. Zdolny do rzeczy wielkich w ofensywie, ale zdarzają się mu mecze okraszone niezwykłą dozą nieskuteczności. Z pewnością jednak Iago Aspas i spółka spróbują wykorzystać chwiejność Realu i choć postraszyć przeciwnika.

Nasz typ: obie strzelą

Superbet 1.80 obie strzelą Zagraj!

Atletico Madryt – Deportivo Alaves

Jeżeli jakiś zespół utrzymuje tempo punktowania Realu Madryt i Barcelony w tym roku kalendarzowym, jest to Atletico. Wygląda na to, że madrytczycy swój najgorszy okres mają już za sobą. Do formy wraca Koke, świetnie prezentuje się Joao Felix, a Mandava wzmocnił chwiejną defensywę. W dodatku, jako że reszta rywali o czołową czwórkę czekają trudniejsze wyzwania, Rojiblancos z pewnością będą niezwykle zmotywowani na sobotnie spotkanie.

Deportivo Alaves powoli żegna się z La Ligą. Zespół z Kraju Basków od listopada wygrał zaledwie dwa ligowe mecze – z czego ostatni miał miejsce 13 lutego. Nic nie wskazuje na to, by wielkie przełamanie miało nadejść właśnie w pojedynku z rozpędzonym mistrzem Hiszpanii.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico (handicap -1,5)

Superbet 2.15 zwycięstwo Atletico (hcs -1,5) Zagraj!

FC Barcelona – Sevilla FC. Typy, kursy, zapowiedź

Jeszcze kilka tygodni temu zdawało się, że jeśli ktoś ma zagrozić Królewskim w walce o tytuł, będzie to Sevilla. Niestety, cztery remisy w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach sprawiły, że Andaluzyjczycy nie tylko oddalili się od lidera, ale i zbliżyli się do rozpędzonej Barcelony. I właśnie na Camp Nou rozegrają pierwsze spotkanie po przerwie reprezentacyjnej.

Blaugrana ma się świetnie. Przerwa na kadry nie przyniosła nowych kontuzji, za to do treningów powrócił Ansu Fati. 19-latek z pewnością nie zagra z Sevillą, ale jest to dodatkowy pozytywny bodziec – kolejny, których niemało po spektakularnym triumfie na stadionie Realu. Julen Lopetegui być może miał nieco więcej czasu na pracę z tymi piłkarzami, którzy nie uczestniczyli w meczach kadry, ale nadal to gospodarze jawią się jako faworyt starcia.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Superbet 1.50 zwycięstwo Barcelony Zagraj!

Program 30. kolejki La Ligi

sobota (02.04):

14:00 Getafe CF – RCD Mallorca (obie strzelą)

16:15 Levante UD – Villarreal CF (2)

18:30 Celta Vigo – Real Madryt (obie strzelą)

21:00 Atletico Madryt – Deportivo Alaves (1, hcs -1,5)

niedziela (03.04):

14:00 Athletic Club – Elche (X)

16:15 Real Betis – Osasuna Pampeluna (poniżej 2,5 bramki)

18:30 Granada CF – Rayo Vallecano (obie strzelą)

18:30 Valencia CF – Cadiz CF (1)

21:00 FC Barcelona – Sevilla FC (1)

21:00 Real Sociedad – Espanyol Barcelona (1)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

30. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 12:00 2 April 2022 Getafe Mallorca 2.16 2.90 3.85 2.20 3.00 4.10 2.20 3.05 3.95 2.21 3.05 4.00 14:15 2 April 2022 Levante Villarreal 3.75 3.70 1.95 3.80 3.80 1.98 3.75 3.75 2.00 3.80 3.80 1.99 16:30 2 April 2022 Celta Vigo Real Madrid 4.00 3.60 1.92 4.20 3.65 1.93 4.00 3.65 1.95 4.10 3.70 1.95 Pokaż 7 więcej spotkań 19:00 2 April 2022 Atletico Madrid Deportivo Alaves 1.38 4.60 8.70 1.38 4.75 10.50 1.38 4.70 9.80 1.40 4.80 9.00 12:00 3 April 2022 Athletic Bilbao Elche 1.44 4.30 7.30 1.47 4.20 8.10 1.50 4.30 7.10 1.44 4.40 7.80 14:15 3 April 2022 Real Betis Osasuna 1.91 3.40 3.95 1.98 3.40 4.10 2.00 3.50 3.90 1.92 3.55 4.10 16:30 3 April 2022 Granada Rayo Vallecano 2.60 3.05 2.80 2.65 3.10 2.88 2.65 3.20 2.85 2.65 3.15 2.80 16:30 3 April 2022 Valencia Cadiz 1.85 3.30 4.45 1.90 3.35 4.50 1.90 3.40 4.55 1.85 3.45 4.60 19:00 3 April 2022 Barcelona Sevilla 1.47 4.40 7.00 1.48 4.50 7.00 1.50 4.40 6.80 1.47 4.50 6.80 19:00 4 April 2022 Real Sociedad Espanyol 1.61 3.85 5.35 1.62 4.10 5.50 1.63 4.00 5.60 1.62 3.95 5.60 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 08:37 .

Oferta dla nowych klientów i transmisje w Superbet

Ten mecz możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje tydzień bez ryzyka do 1300 zł (cashback) i do 200 zł bonusu na start dla nowych klientów. Czytelnicy naszego serwisu otrzymają też freebet o wartości 34 zł. Można też odebrać dodatkowy bonus 20 zł za pobranie aplikacji Superbet. To łącznie 1554 zł w bonusach!Taki pakiet promocyjny otrzymasz tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Warto też skorzystać z promocji Super Przewaga. Jeśli wytypowana przez Ciebie drużyna osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi – niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy Twój zakład jako wygrany. Szczegóły na stronie bukmachera.

W Superbet dostępne są też darmowe transmisje tv z meczów La Liga. Wystarczy się zarejestrować.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.