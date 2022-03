Przed 28. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Po intensywnych starciach w minionej kolejce, w ten weekend faworyci będą mieli – przynajmniej w teorii – łatwiejszych rywali, co pozwoli dojść do siebie po europejskich bojach.

Atletico Madryt – Cadiz CF. Typy, kursy, zapowiedź

Przed Atletico ostatnia szansa, by przetestować coś wyjątkowego na rewanżowe starcie z Manchesterem United. Rywal wydaje się idealnie skrojony pod tę okoliczność. Zdeterminowany, ale prezentujący znacznie niższą jakość, co pozwoli zarówno na spróbowanie rozwiązań taktycznych, jak i wykorzystanie do tego części rezerwowych graczy.

Rojiblancos pokazali się tydzień temu ze świetnej strony w starciu z Realem Betis. Cadiz, zaś, mimo wszystko dość niespodziewanie, wypunktował Rayo Vallecano. Beniaminek z Madrytu wpadł jednak w ogromny dołek i nie sposób porównywać poziomu trudności meczu z nim do pojedynku na stadionie mistrza Hiszpanii. Zwłaszcza wracającego do formy. Ekipa z Kadyksu nie przegrała w lidze od czterech spotkań, ale zdaje się, że seria ta niebawem przestanie obowiązywać, a Cadiz pozostanie w strefie spadkowej.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico i minimum dwa gole w meczu.

Villarreal CF – Celta Vigo. Typy, kursy, zapowiedź

Villarreal jeszcze miesiąc temu był jednym z głównych faworytów do namieszania w walce o czołową czwórkę. Żółta Łódź Podwodna jest jednak za mało stabilna. Mówimy o zespole dysponującym piątą najlepszą ofensywę ligi, która potrafi rozpracować Granadę (4:1) czy Espanyol (5:1). A tydzień później przegrać w kiepskim stylu z do bólu przeciętną Osasuną (0:1).

Podobny problem trapi Celtę Vigo. To nadal zespół, który potrafi stworzyć widowisko. Ponownie zrobił to ostatnio, gdy grając w osłabieniu sięgnęli po zwycięstwo nad Mallorcą za sprawą niezmordowanego Iago Aspasa. Faworytem sobotniego spotkania są gospodarze. Unai Emery z pewnością oszczędzi jednak część najważniejszych piłkarzy przed starciem w Lidze Mistrzów.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona przeżywa swój najlepszy okres od dobrych kilku lat. Zespół strzela sporo bramek, a gdy mecz nie idzie – tak, jak ten z Elche – to i tak piłkarze są w stanie wyszarpać zwycięstwo. Przed Dumą Katalonii w teorii najłatwiejsze spotkanie w najbliższym czasie. W praktyce może okazać się problematyczne.

Osasuna jest bowiem zespołem… bezkompromisowym. W ośmiu ostatnich kolejkach, jeśli gracze z Pampeluny wygrywali – to do zera. Jeżeli przegrywali – to również kończyli z zerowym dorobkiem punktowym. To drużyna dobrze poukładana, w której potrafią błysnąć Chimy Avilla czy Ruben Garcia. Ich dyspozycja zależy jednak od dnia. Nie ma sensu się jednak oszukiwać – Barcelona w niedzielnym starciu jest wyraźnym faworytem i jeżeli chce szybko zapewnić sobie miejsce w czołowej czwórce, musi je wygrać. Zwłaszcza, że dwie następne kolejki to pojedynki z Realem Madryt i Sevillą.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony.

RCD Mallorca – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Oj, zawodnicy Mallorki z pewnością woleliby mecz z Realem Madryt rozegrać w innym terminie. Po pierwsze, cztery ostatnie kolejki to dla nich kolejne porażki. Po drugie, Królewscy przylecą na Majorkę po fenomenalnym triumfie na Parc des Princes. Cóż pozostaje teraz Los Blancos, w oczekiwaniu na losowanie ćwierćfinałowych par Ligi Mistrzów? Ano, zbliżenie się do mistrzostwa kraju. Pojedynek Benzemy, Viniciusa i spółki z drugą najsłabszą defensywą ligi zwiastuje jeden scenariusz.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt i minimum trzy gole w meczu.

Program 28. kolejki La Ligi

piątek (11.03):

21:00 Atletico Madryt – Cadiz CF (1/+1,5)

sobota (12.03):

14:00 Levante UD – Espanyol Barcelona (powyżej 2,5 bramki w meczu)

16:15 Granada CF – Elche CF (X)

18:30 Villarreal CF – Celta Vigo (powyżej 2,5 bramki w meczu)

21:00 Getafe CF – Valencia CF (obie strzelą)

niedziela (13.03):

14:00 Rayo Vallecano – Sevilla FC (2)

16:15 Real Betis – Athletic Club (obie strzelą)

18:30 Real Sociedad – Deportivo Alaves (poniżej 2,5 bramki)

21:00 FC Barcelona – Osasuna Pampeluna (1)

poniedziałek (14.03):

21:00 RCD Mallorca – Real Madryt (2/+2,5)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

28. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

