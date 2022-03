Przed 27. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Angel Correa

27. kolejka dostarczy – przynajmniej w teorii – kilka prawdziwych hitów. Najciekawiej zapowiadają się dwa starcia w obrębie czołówki; Real Madryt podejmie u siebie Real Sociedad, a Betis zmierzy się z Atletico w kluczowej walce o miejsce w czołowej czwórce.

Real Madryt – Real Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Choć Real Madryt utrzymuje bezpieczną przewagę na szczycie tabeli, kibice Królewskich nie mają w ostatnim czasie wielu powodów do uśmiechu. Ich ulubieńcy wysoko rozbili Deportivo Alaves (3:0), a Karim Benzema dał triumf nad Rayo Vallecano. W obu spotkaniach wynik był jednak znacznie lepszy niż gra. I to właśnie martwi kibiców, bo po pierwszym starciu z Paris Saint-Germain Carlo Ancelotti zapowiadał pracę, której efekty będą widoczne. Rewanżowe starcie z paryżanami za pasem, a gra zespołu nie wygląda lepiej.

Real Sociedad również nie wygląda tak, jak na początku sezonu. Baskowie co prawda wygrali trzy z ostatnich czterech meczów w La Lidze, ale to ten jeden przegrany obnażył ich problemy. Mowa tu o niezwykle prestiżowych derbach Kraju Basków, w których lepsi okazali się gracze Athleticu (4:0). Ponadto Txuri-urdin pożegnali się już – w kiepskim stylu – z Ligą Europy i mogą skupić się na rozgrywkach krajowych. Tam, w teorii, możliwa jest nawet walka o czołową czwórkę, choć widząc formę rywali, może być o to niezmiernie ciężko.

Elche CF – FC Barcelona

Elche CF jeszcze kilka tygodni temu zachwycało wszystkich fanów hiszpańskiej La Ligi. Zielone Pasy regularnie punktowały, a w dwóch meczach z Realem Madryt (w lidze i Pucharze Króla) sprawiły liderowi tabeli ogromne problemy. W pucharze doprowadziły do dogrywki, a w lidze urwały punkt. Dobrego trendu nie przerwała niewysoka porażka z Sevillą 0:2, ale 0:3 z Levante to już coś alarmującego. Pamiętajmy, że dla czerwonej latarni był to dopiero trzeci triumf w tym sezonie. Po tak poważnym ciosie Elche może podejść do niedzielnego meczu z niskim morale.

A to bezwzględnie spróbuje wykorzystać Barcelona. Duma Katalonii znajduje się w najlepszym momencie sezonu. W ostatnich trzech meczach na wszystkich frontach strzeliła aż dwanaście bramek, a Xavi odrestaurował już większość zawodników, na których kibice postawili krzyżyk. Mecz na stadionie Elche będzie dla Blaugrany niesłychanie ważny. Rywale wciąż naciskają w walce o czołową czwórkę, a mecz ten zdaje się jednym z niewielu w najbliższej przyszłości, w którym o trzy punkty nie powinno być zbyt trudno. Niebawem Barcelonę czekają bowiem pojedynki z Realem Madryt czy Sevillą. Dlatego też Xavi z pewnością spróbuje sprezentować kibicom efektowne, wysokie zwycięstwo przed nadchodzącym starciem z Galatasaray.

Real Betis – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

To starcie zdaje mi się najciekawsze ze wszystkich w ramach 27. kolejki. Będzie to mecz kluczowy w walce o czołową czwórkę. Na ten moment wyżej w tabeli są gracze Realu Betis. Ostatnio jednak przegrali prestiżowe derby Sewilli, a gra na trzech frontach staje się dla nich coraz trudniejsza. Niedawne spotkania Verdiblancos to nie były już goleady, do jakich przyzwyczailiśmy się w poprzednich miesiącach. To raczej trudno wywalczone triumfy, nawet gdy strzelali swoim wrogom cztery bramki (4:2 z Levante).

Atletico znajduje się zaś na fali wznoszącej. Diego Simeone musiał uznać, że niżej spaść się nie da. Odbudował więc podstawy – czyli grę w obronie – i dał wolność graczom z przodu. Póki co, daje to wymierne rezultaty. Dość powiedzieć, że niedawno Rojiblancos zanotowali dwa czyste konta z rzędu po raz pierwszy w tym sezonie! Końcówka kampanii w ich wykonaniu będzie pasjonująca, choć z pewnością zdefiniuje ją rewanżowe starcie z Manchesterem United.

Program 27. kolejki La Ligi:

piątek (04.03):

21:00 Deportivo Alaves – Sevilla FC (2)

sobota (05.03):

14:00 Osasuna Pampeluna – Villarreal CF (2/+1,5 gola)

16:15 Espanyol Barcelona – Getafe CF (obie strzelą)

18:30 Valencia CF – Granada CF (X)

21:00 Real Madryt – Real Sociedad (poniżej 2,5 bramki)

niedziela (06.03):

14:00 Cadiz CF – Rayo Vallecano (poniżej 2,5 bramki)

16:15 Elche CF – FC Barcelona (2, hcs -1,5)

18:30 Celta Vigo – RCD Mallorca (obie strzelą)

21:00 Real Betis – Atletico Madryt (powyżej 2,5 bramki)

poniedziałek (07.03):

21:00 Athletic Club – Levante UD (1)

1 x 2 20:00 4 March 2022 Deportivo Alaves Sevilla 4.30 3.15 2.00 4.50 3.20 2.02 4.30 3.20 2.03 4.40 3.25 2.03 13:00 5 March 2022 Osasuna Villarreal 3.55 3.30 2.08 3.70 3.42 2.08 3.60 3.50 2.10 3.60 3.40 2.09 15:15 5 March 2022 Espanyol Getafe 2.21 2.95 3.55 2.22 3.10 3.65 2.25 3.10 3.65 2.23 3.10 3.60 Pokaż 7 więcej spotkań 17:30 5 March 2022 Valencia Granada 1.79 3.55 4.35 1.82 3.60 4.55 1.83 3.65 4.55 1.80 3.70 4.50 20:00 5 March 2022 Real Madrid Real Sociedad 1.62 4.15 5.25 1.63 3.90 5.60 1.63 4.10 5.45 1.63 4.10 5.20 13:00 6 March 2022 Cadiz Rayo Vallecano 2.65 2.95 2.85 2.80 3.00 2.80 2.75 3.05 2.85 2.70 3.05 2.85 15:15 6 March 2022 Elche Barcelona 7.00 4.60 1.45 7.10 4.75 1.45 7.00 4.80 1.43 17:30 6 March 2022 Celta Vigo Mallorca 1.77 3.45 4.70 1.80 3.45 4.95 1.80 3.50 5.00 1.78 3.55 4.80 20:00 6 March 2022 Real Betis Atletico Madrid 2.90 3.30 2.38 3.10 3.20 2.46 3.05 3.30 2.45 2.95 3.40 2.40 20:00 7 March 2022 Athletic Bilbao Levante 1.56 4.05 5.65 1.55 4.00 6.60 1.57 4.15 6.20 1.56 4.20 5.80 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 09:26 .

