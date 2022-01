Przed 21. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Gracze Sevilli cieszą się z gola Rafy Mira

Nadchodząca seria gier La Ligi będzie wyjątkowa. W jej ramach rozegranych zostanie bowiem tylko sześć spotkań. Ma to rzecz jasna związek z rozgrywanymi równocześnie Superpucharem Hiszpanii i Pucharem Króla. Emocji jednak nie zabraknie.

Elche CF – Villarreal CF. Typy, kursy, zapowiedź

Mało który zespół La Ligi imponuje na starcie 2022 roku tak, jak Villarreal. Powrót Gerarda Moreno odmienił oblicze Żółtej Łodzi Podwodnej, która z nieskutecznej, niepewnej siebie drużyny okupującej środek tabeli stała się potworem, zdolnym do pokonania każdego rywala. Podopieczni Unaia Emery’ego zaliczyli co prawda bolesną wpadkę, przegrywając z drugoligowym Sportingiem Gijon w Pucharze Króla, ale w La Lidze prezentują się wyśmienicie. W styczniu stracili punkty tylko raz, remisując 2:2 z Atletico Madryt. Łącznie w trzech ligowych starciach tego roku strzelili aż dwanaście bramek, tracąc cztery. Włączając ich mecze można być pewnym, że będzie się działo.

Elche również dobrze radzi sobie w tym miesiącu. Od grudniowej porażki z Barceloną (2:3), zespół ten bezbramkowo zremisował z Granadą, a następnie wypunktował w Pucharze Króla Almerię (2:1), a w lidze Espanyol (2:1). Różnica w jakości pomiędzy graczami trenera Rodrigueza, a Villarrealem, jest jednak ogromna. Spodziewamy się zatem spokojnego zwycięstwa Żółtej Łodzi Podwodnej.

Nasz typ: zwycięstwo Villarrealu

Real Betis – Deportivo Alaves. Typy, kursy, zapowiedź

Jak Villarreal zaskakuje w tym roku, tak rewelacją pierwszej połowy rozgrywek jest bez wątpienia Real Betis. Manuel Pellegrini stworzył zespół skuteczny, wygrywający, a przy tym elektryzujący kibiców. W ostatnim czasie, jednak, Verdiblancos pechowo tracili punkty z Athletikiem (2:3), Celtą Vigo (0:2) i Rayo Vallecano (1:1). Przez to stracili znaczną część przewagi nad resztą zespołów walczących o miejsce w czołowej czwórce. Zespół z Sewilli musi powrócić do regularnego punktowania, a rywal zdaje się do tego odpowiedni.

Deportivo Alaves popadło bowiem w marazm. Po raz ostatni w La Lidze Baskowie wygrali 6 listopada! Dodajmy, że ich rywalem była czerwona latarnia rozgrywek, Levante. Deportivo nie bryluje ani w ofensywie (trzeci najsłabszy atak, po Getafe i Cadizie) ani w defensywie (więcej bramek straciły tylko ekipy Valencii, Cadiz i Levante). Trudno zatem spodziewać się innego rezultatu niż triumfu Verdiblancos.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Betis i więcej niż jeden gol w spotkaniu.

Valencia CF – Sevilla FC. Typy, kursy, zapowiedź

Biorąc pod uwagę nieobecność hegemonów, to właśnie ten pojedynek wyrasta na kandydata do meczu kolejki. Valencia w ostatnim czasie całkiem nieźle punktuje. Co prawda Los Ches dostali bolesną lekcję od Realu Madryt (1:4), a wcześniej Espanyolu (1:2), ale w poprzednich trzech seriach gier wygrywali. Dodajmy, że w starciu z Papużkami prowadzili niemal do samego końca. To pokazuje, że zespół z Walencji ma problemy z koncentracją w końcówkach.

A jest to coś, co z pewnością potrafi wykorzystać Sevilla. Los Nervionenses cierpią na bardzo krótką ławkę, skróconą jeszcze przez wyjazd trzech ważnych graczy (Bono, Munir i En-Nesyri) na Puchar Narodów Afryki. Warto też dodać, że do starcia z Valencią podopieczni Lopeteguiego podejdą po z pewnością wycieńczających derbach Sewilli w Pucharze Króla. Dlatego też spodziewam się, że Andaluzyjczycy spróbują zrobić to, co potrafią najlepiej: grać pewnie w obronie i wykorzystać jedną z kontr, by zapewnić sobie skromne zwycięstwo.

Nasz typ: poniżej 2,5 bramki.

Program 21. kolejki La Ligi

niedziela (16.01):

14:00 Elche CF – Villarreal CF (2)

wtorek (18.01):

20:00 Real Betis – Deportivo Alaves (1, +1,5 gola)

21:30 Cadiz CF – Espanyol Barcelona (2)

środa (19.01):

19:00 Celta Vigo – Osasuna Pampeluna (powyżej 2,5 gola)

21:30 Valencia CF – Sevilla FC (poniżej 2,5 gola)

czwartek (20.01):

19:00 Getafe CF – Granada CF (X)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

21. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

