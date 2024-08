Kotwica - Polonia Warszawa: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. To będzie jedno z kilku wtorkowych spotkań na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Mecz zacznie się o godzinie 18:00.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ernest Terpiłowski

Kotwica Kołobrzeg Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2024 12:13 .

Kotwica – Polonia, typy bukmacherskie

Kotwica Kołobrzeg zmaga się po awansie z dużymi kłopotami organizacyjnymi, o czym donoszą media. Słychać głosy, że zawodnicy ekipy Ryszarda Tarasiewicza nie otrzymują regularnie pensji. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby beniaminek dobrze radził sobie na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Na razie na koncie Kotwicy jest sześć punktów. Z kolei Polonia Warszawa pod względem finansowym jest na stabilnym poziomie. Stołeczny klub latem został jednocześnie solidnie wzmocniony latem. Efektów jednak nie widać na zielonej murawie. Czarne Koszulce są czerwoną latarnią rozgrywek, co skutkowało tym, że z klubu został zwolniony Rafał Smalec. Jeśli chodzi o typ na wtorkowy mecz, to ciekawym rozwiązaniem może być opcja z trafieniem. Zespół z Kołobrzegu zdobył bramkę w trzech z ostatnich pięciu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Można zatem przemyśleć taką opcję na wtorek. Mój typ: Kotwica pierwsza strzeli – TAK.

Kotwica – Polonia, ostatnie wyniki

Zespół Ryszarda Tarasiewicza przystąpi do wtorkowej potyczki w dobrym nastroju, bo po zwycięstwie nad ŁKS-em (2:0). Ogólnie w ostatnich czterech spotkaniach Kotwica zaliczyła trzy zwycięstwa i tylko raz przegrała. Musiała uznać wyższość tylko Stali Rzeszów (1:3).

Ekipa Gregorza Lecha w trakcie minionego weekendu uległa Miedzi Legnica (0:1). Tym samym efekt nowej miotły nie zadziałał. Ogólnie stołeczna drużyna ma na swoim koncie już trzy z rzędu porażki.

Kotwica – Polonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Typ na wygraną Kotwicy kształtuje się na poziomie 2.48. Remis wyceniono na 3.32. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo Polonii oszacowano na 2.67. Przy okazji rywalizacji Kotwica – Polonia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kotwica Kołobrzeg Polonia Warszawa 2.48 3.32 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2024 12:13 .

Kotwica – Polonia, typ kibiców

Kotwica – Polonia, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do wtorkowego starcia osłabieni brakiem jednego gracza. Z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić Olaf Nowak. Z kolei u gości zabraknie Łukasza Zjawińskiego. Napastnik będzie pauzował z powodu otrzymania czerwonej kartki.

Kotwica: Kozioł – Kosakiewicz, Kozajda, Wełna, Polak, Oliveira, Petrović, Cywiński, Bykowski, Kozłowski, Kreković

Polonia: Kuchta – Hoxhallari, Grudniewski, Szur, Zawistowski, Durmus, Bajdur, Piątek, Terpiłowski, Wojciechowski, Kobusiński.

Kotwica – Polonia, transmisja meczu

Jedno z kilku wtorkowych starć na zapleczu PKO BP Ekstraklasy będzie emitowany w tradycyjnej telewizji i w internecie. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport od godziny 18:00. Ponadto dostęp do transmisji z rywalizacji będzie można śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Spprt. Online rywalizację można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

