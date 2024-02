Korona Kielce – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2024)

Korona Kielce - ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz 20. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w poniedziałek (12 lutego) o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Trojak

Korona – ŁKS, typy bukmacherskie

Korona Kielce już w poniedziałek zmierzy się przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź. Dla obu zespołów będzie to pierwszy mecz ligowy po przerwie zimowej. Obie drużyny są w trudnej sytuacji, bowiem znajdują się w strefie spadkowej. Z tego faktu spodziewam się zaciętego starcia, w którym ostatecznie trzy punkty zostaną u gospodarzy. Mój typ: wygrana Korony Kielce

Korona – ŁKS, ostatnie wyniki

Korona Kielce ma za sobą całkiem intensywny okres przygotowań, w którym rozegrała pięć spotkań towarzyskich. Piłkarzom Kamila Kuzery nie poszło najlepiej, bowiem odnieśli jedno zwycięstwo (2:0 z CSKA Sofia), zaliczyli jeden remis (0:0 ze Sturmem Graz), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Czeskie Budziejowice, 1:2 z Krumovgrad oraz 0:2 z Piastem Gliwice).

ŁKS Łódź również ma za sobą intensywne przygotowanie do drugiej części rozgrywek. Beniaminek Ekstraklasy w porównaniu do ich poniedziałkowego rywala może pochwalić się lepszym bilansem spotkań. “Rycerze Wiosny” w pięciu sparingach odnieśli cztery wygrane (2:1 z Chojniczanką, 1:0 z Atyrau, 3:2 z Gangwon i 4:3 ze Strugą) oraz zaliczyli jeden remis (1:1 z Rudnicki).

Korona – ŁKS, historia

W tym sezonie drużyny miały okazje ze sobą rywalizować na początku sierpnia. Wówczas zwycięstwo powędrowało do rąk ŁKS-u, który pokonał Koronę 2:1.

Korona – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego spotkania jest Korona Kielce. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Scyzoryków”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.77 – 1.62. Natomiast na zwycięstwo ŁKS-u Łódź sięgają nawet 4.70. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Korona – ŁKS, kto wygra?

Korona – ŁKS, przewidywane składy

Korona – ŁKS, transmisja meczu

Spotkanie Korona – ŁKS rozpocznie się w poniedziałek (12 lutego) o godzinie 19:00. Transmisję będzie można śledzić na kanałach Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

