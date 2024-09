Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Korona Kielce Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2024 17:20 .

Korona Kielce – Lech Poznań, typy i przewidywania

Korona Kielce przyjmie u siebie Lecha Poznań w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz będzie musiał się otrząsnąć po wstydliwej wpadce w 1. rundzie Pucharu Polski. Przypomnijmy, że Duma Wielkopolski została wyeliminowana przez Resovię Rzeszów (0:1). Czy ekipa z Poznania zrehabilituje się po tym blamażu i zgarnie trzy punkty w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Złocisto-Krwistym? Przekonamy się w niedzielę po południu.

Podopieczni Nielsa Frederiksena w obecnym sezonie mają już tylko jeden cel – zdobyć mistrzostwo Polski. Uważam, że Kolejorz powinien poradzić sobie z Koroną Kielce, która znajduje się tuż nad strefą spadkową. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Ernest Superbet 2.10 Wygrana Lecha Przejdź do Superbet

Korona Kielce – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Mateusza Czyżyckiego, Nono, Marcusa Godinho i Jakuba Konstantyna. Ekipa gości będzie musiała radzić sobie bez Filipa Dagerstala, Daniela Hakansa oraz Bartosza Salamona. Do gry powinien wrócić za to Mikael Ishak.

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Mateusz Czyzycki Uraz więzadła Początek października 2024 David González Plata Nono Uraz więzadła krzyżowego Połowa listopada 2024 Marcus Godinho Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2024 Jakub Konstantyn Uraz mięśnia Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Filip Dagerstal Uraz kostki Nieznany Daniel Håkans Uraz brzucha Koniec października 2024

Korona Kielce – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o Puchar Polski, to Korona Kielce zameldowała się w kolejnej rundzie po zwycięstwie w konkursie rzutów karnych nad Stalą Mielec (4:3). W regulaminowym czasie padł wynik 1:1. Natomiast Lech Poznań sensacyjnie odpadł z po porażce 0:1 z Resovią Rzeszów. To była jedna z największych niespodzianek tej fazy rozgrywek.

W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy Scyzory przegrały na wyjeździe z Radomiakiem Radom (0:4), a Duma Wielkopolski wygrała u siebie ze Śląskiem Wrocław (1:0).

Korona Kielce – Lech Poznań, historia

Lech Poznań dominuje nad Koroną Kielce w bezpośredniej rywalizacji, co nikogo nie powinno dziwić. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi zespołami, to odnotujemy aż cztery wygrane Kolejorza oraz tylko jedno zwycięstwo Złocisto-Krwistych, którzy co ciekawe, triumfowali w ostatnim spotkaniu obu drużyn.

Korona Kielce – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są goście, których uważa się za jednych z faworytów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi około 3.60, a typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 2.05. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.50. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Korona Kielce – Lech Poznań, przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Lech Poznań Niels Frederiksen Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 2 Dominick Zator 7 Dawid Blanik 10 Shuma Nagamatsu 17 Mariusz Fornalczyk 21 Danny Trejo 24 Bartlomiej Smolarczyk 71 Wiktor Dlugosz 73 Marcel Zapytowski 88 Wojciech Kaminski 8 Ali Gholizadeh 19 Bryan Fiabema 20 Ian Hoffmann 24 Filip Jagiełło 33 Stjepan Loncar 35 Filip Bednarek 50 Adriel D Avila Ba Loua 55 Maksymilian Pingot 56 Kornel Lisman

Korona Kielce – Lech Poznań, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Korony 0% remisem 0% zwycięstwem Lecha 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Korony

remisem

zwycięstwem Lecha

Korona Kielce – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie między Koroną Kielce a Lechem Poznań będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale telewizyjnych CANAL+ Sport 3. Przed mikrofonami usiądzie duet komentatorów Rafał Dębiński – Adam Szala. Początek rywalizacji na Exbud Arenie już w najbliższą niedzielę, 29 września o godzinie 14:45.

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać również za pośrednictwem internetu – na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Równocześnie otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.