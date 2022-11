Korona Kielce – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Przed nami 17. kolejka Ekstraklasy, która będzie ostatnią poprzedzającą tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. W sobotę Korona Kielce podejmie na własnym terenie Widzew Łódź. Będzie to starcie dwóch beniaminków, którzy znajdują się w zupełnie innej sytuacji. Faworytem starcia są łodzianie, zajmujący obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli. Początek meczu o godzinie 12:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Korona – Widzew, typy i przewidywania

Niedawno Korona Kielce rozstała się z Leszkiem Ojrzyńskim, który wprowadził ją do Ekstraklasy. Było to następstwem bardzo słabych wyników, bowiem to właśnie kielczanie szybko stali się głównym faworytem do spadku. Tymczasowo zastępuje go Kamil Kuzera, a nazwisko nowego trenera poznamy dopiero w trakcie przerwy zimowej. Korona w sobotę ugości Widzew, który jest w tym sezonie największym pozytywnym zaskoczeniem. Łodzianie prezentują się świetnie i punkują zdecydowanie powyżej kadrowego potencjału. Z pewnością będą chcieli w dobrych nastrojach udać się na przerwę zimową i mają ku temu odpowiednie możliwości. Korona tylko raz zwyciężyła przed własną publicznością, a Widzew jest jedną z najlepszych ekip na wyjazdach. Nasz typ – wygrana Widzewa.

Korona – Widzew, sytuacja kadrowa

Po stronie Korony Kielce wszyscy zawodnicy zgłaszają gotowość do gry. Jeśli chodzi o Widzew Łódź, w jego szeregach w sobotę zabraknie jedynie Fabio Nuneza, który ostatni raz na boisku pojawił się w trakcie wrześniowego spotkania z Cracovią.

Korona – Widzew, ostatnie wyniki

Zwolnienie Ojrzyńskiego nie miało bezpośredniego wpływu na lepszy wynik, bowiem w ostatniej kolejce Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 2-3. Wcześniej zremisowała z Piastem Gliwice (1-1) oraz uznała wyższość Rakowa Częstochowa (0-1). W ligowej tabeli zajmuje 17. miejsce, a do bezpiecznej lokaty traci punkt.

Widzew Łódź przeplata lepsze wyniki z gorszymi, natomiast poprzednie dwie kolejki nie były dla niego udane. Beniaminek Ekstraklasy przegrał przed własną publicznością z Radomiakiem Radom 1-3, a wcześniej również poległ w starciu z Górnikiem Zabrze (0-3). Te wyniki zakończyły serię sześciu kolejnych spotkań bez porażki. Widzew zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a do prowadzącego Rakowa traci 12 punktów.

Korona – Widzew, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą na poziomie pierwszej ligi. Jesienią Widzew wygrał na wyjeździe 1-0, zaś w rundzie rewanżowej to Korona Kielce triumfowała w Łodzi (2-1). Bilans ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań układa się wyrównanie – dwukrotnie wygrywa Korona, dwukrotnie Widzew, a raz padał remis.

Korona – Widzew, kursy bukmacherskie

W oczach bukmacherów sobotnie starcie nie ma wyraźnego faworyta. Pomimo gry na wyjeździe niższe kursy są na Widzew Łódź i wahają się między 2,50 a 2,60. W przypadku wygranej Korony Kielce jest to nawet aż 2,80.

Korona – Widzew, przewidywane składy

Korona Kielce: Zapytowski, Wieckowski, Trojak, Malarczyk, Balić, Deja, Takac, Deaconu, Błanik, Łukowski, Śpiączka

Widzew Łódź: Ravas, Stępiński, Szota, Kreuzriegler, Zieliński, Hanousek, Kun, Milos, Letniowski, Pawłowski, Sanchez

Korona – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie Korony Kielce z Widzewem Łódź rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:30. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie.

