Korona Kielce – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2024)

Korona – Legia: typy bukmacherskie

Choć piłkarze stołecznego klubu będą mieć w nogach 90 minut więcej niż rywale, to wciąż pozostaje zdecydowanym faworytem meczu. Legia zaprezentowała dobry futbol zarówno w starciu z Zagłębiem, jak i Caernarfon. Nadchodząca rywalizacja z Koroną Kielce nie powinna przynieść niespodzianki. Moim zdaniem Wojskowi w wyjazdowym spotkaniu z Koroną sięgną po komplet punktów. Mój typ: Legia Warszawa wygra mecz.

Korona – Legia: ostatnie wyniki

Kielczanie w pierwszym meczu nowego sezonu nie zaprezentowali się najlepiej. Podopieczni Kamila Kuzery udali się na wyjazd do Szczecina, gdzie przegrali (0:3) z Pogonią. Zmienne szczęście mieli natomiast w okresie przygotowawczym, gdy ich wyniki raz mogły napawać optymizmem jak po zwycięstwach z Górnikiem Łęczna (6:1) czy Ruchem Chorzów (4:1), a raz zwiastować kłopoty w nadchodzących rozgrywkach. Korona w meczach przedsezonowych przegrała (0:3) m.in. z Piastem czy Radomiakiem.

Legia w tegorocznych rozgrywkach ma na swoim koncie rozegrane dwa spotkania i komplet zwycięstw. Najpierw piłkarze Goncalo Feio udanie zainaugurowali rozgrywki ligowe, wygrywając (2:0) z Zagłębiem Lubin. Następnie w pierwszym meczu europejskich pucharów przejechali się po walijskim Caernarfon, zwyciężając aż (6:0).

Korona – Legia: historia

W poprzednim sezonie Korona i Legia rywalizowały aż trzykrotnie. Bilans tych spotkań wypada równo dla obu drużyn, bowiem odnieśli po jednym zwycięstwie i raz padł remis. W Pucharze Polski dość sensacyjnie kielecki zespół po dogrywce wygrał (2:1), zapewniając sobie awans do następnej rundy. Z kolei w meczu 5. kolejki Ekstraklasy Legia była górą, wygrywając (1:0) u siebie. W rundzie rewanżowej Korona po meczu pełnym goli zremisowała (3:3) ze stołecznym klubem.

Korona – Legia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta meczu typują Legię Warszawa, co odzwierciedlają kursy oferowane na zwycięstwo poszczególnych drużyn. W przypadku chęci postawienia na triumf Korony Kielce, bukmacherzy oferują kurs ok. 3.60. Z kolei zwycięstwo Legii możemy postawić po kursie ok. 2.10. Remis to współczynnik wahający się w granicach 3.60.

Korona – Legia: kto wygra?

Korona – Legia: przewidywane składy

Kamil Kuzera po dotkliwej porażce (0:3) w pierwszym meczu z Pogonią Szczecin zamierza dać szanse tym samym zawodnikom, co w poprzednim spotkaniu. Oznacza to, że przed własną publicznością cała wyjściowa jedenastka otrzyma okazje do zrehabilitowania się za kompromitującą porażkę. Między słupkami stanie Xavier Dziekoński, zaś przed nim wystąpią Fornalczyk, Matuszewski, Malarczyk i Zwoźny. W środku pola operować będą Hofmayster, Nagamatsu i Strzeboński. Z kolei ofensywne trio zostanie utworzone przez Trojaka, Blanika i Shikavke.

W Legii Warszawa zobaczymy drobne korekty w pierwszym składzie. Wojskowi w środku tygodnia rywalizowali w Lidze Konferencji, a w weekend odpocznie m.in. Artur Jędrzejczyk i Blaz Kramer. Ich miejsce na murawie zajmie młody Jan Ziółkowski oraz czeski snajper Thomas Pekhart. Reszta składu w porównaniu do meczu z Caernarfon pozostanie nie zmieniona.

Korona – Legia: transmisja meczu

Spotkanie 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Legią Warszawa będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport. Mecz będzie można również śledzić w internecie za pośrednictwem Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później cena pakietu wyniesie 54 zł / mies.

