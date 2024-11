Korona Kielce – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Dalmau

Korona Kielce – Górnik Zabrze: przewidywania

Pierwszym niedzielnym meczem 17. kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja trenerskich weteranów. Jacek Zieliński zrobi wszystko, aby Korona wygrała u siebie w lidze po raz pierwszy od 15 września i starcia z Zagłębiem Lubin. Z kolei Jan Urban postara się podtrzymać dobrą passę Górnika na wyjazdach. Ostatnie trzy delegacje zabrzan to aż siedem zdobytych punków. Czy ten dorobek się powiększy? Mój typ: wygrana Górnika.

Korona Kielce – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

W końcówce października Korona awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski po wyeliminowaniu rezerw Lecha Poznań. Był to pozytywny bodziec dla drużyny Jacka Zielińskiego, która później ograła 2:1 GKS Katowice już na poziomie Ekstraklasy. Ostatnio kielczanie zremisowali 1:1 z Rakowem Częstochowa, a wcześniej także 0:0 z Lechią Gdańsk.

Górnik ostatnio mocno zbliżył się punktowo do najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Zabrzanie regularnie wygrywają z drużynami z na swoim bądź niższym poziomie sportowym. W ten sposób Jan Urban i spółka pokonali Stal Mielec (3:1), Widzew Łódź (2:0), Śląsk Wrocław (1:0), a także Piasta Gliwice (1:0). Górnik uległ jedynie broniącej tytułu Jagiellonii (0:2).

Korona Kielce – Górnik Zabrze: historia

W minionym sezonie Górnik ewidentnie miał patent na ekipę z Kielc, którą pokonał dwukrotnie. Podczas meczu w Zabrzu gospodarze wygrali 3:1. W delegacji udało im się ograć Koronę 1:0.

Korona Kielce – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS nieznacznie większe szanse na zwycięstwo na Korona Kielce. Kurs na takie zdarzenie to 2.50. Potencjalny remis to współczynnik wynoszący 3.10. Triumf Górnika Zabrze wyceniono na 2.70.

Korona Kielce – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Po stronie Korony są cztery wymuszone absencje. Przez kontuzje niedostępni są Nono, Czyżycki i Godinho. Za kartki pauzuje zaś Matuszewski. Ponadto występ kilku piłkarzy jest niepewny. Jedynym nieobecnym w Górniku będzie leczący uraz Sanchez.

Korona Kielce – Górnik Zabrze: kto wygra?

Korona Kielce – Górnik Zabrze: transmisja

Ten mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online. Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Początek rywalizacji Korona Kielce – Górnik Zabrze w niedzielę 1 grudnia o 12:!5.

