Juventus FC – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2026)

Juventus FC - SSC Napoli: typy i kursy na mecz 22. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Juventus – Napoli, typy bukmacherskie

W niedzielę odbędzie się mecz na szczycie 22. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością zmierzy się z SSC Napoli. Spotkanie to zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tej serii gier, bowiem oba zespoły liczą się w walce o czołowe lokaty w ligowej tabeli. Dla Bianconerich będzie to okazja do potwierdzenia swojej siły na własnym stadionie i zbliżenia się do ligowej czołówki. Napoli natomiast przyjedzie do Turynu z zamiarem wywiezienia korzystnego wyniku, który pozwoli utrzymać wysoką pozycję w tabeli i podtrzymać ambitne cele na dalszą część sezonu.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie finalnie zakończy się triumfem podopiecznych Antonio Conte. Mój typ: wygrana Napoli

Juventus – Napoli, ostatnie wyniki

Juventus znajduje się na odpowiednich torach. Stara Dama w ostatnich pięciu meczach odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Sassuolo, 5:0 z Cremonese oraz 2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów), zaliczyła jeden remis (1:1 z Lecce), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Cagliari).

SSC Napoli natomiast nie może odnaleźć formy. Podopieczni Antonio Conte w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (1:0 z Sassuolo) i zanotowali aż cztery remisy (2:2 z Hellasem Verona, 2:2 z Interem Mediolan, 0:0 z Parmą oraz 1:1 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów).

Juventus – Napoli, historia

Rywalizacja Juventusu z SSC Napoli należy do najbardziej rozpoznawalnych i emocjonujących we włoskim futbolu. Jej historia sięga pierwszych dekad Serie A, jednak szczególnego znaczenia nabrała w latach 80., gdy Napoli z Diego Maradoną na czele rzuciło wyzwanie dominacji turyńskiego giganta. W kolejnych latach Juventus częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich starć, lecz mecze z zespołem z Neapolu niemal zawsze niosły ze sobą dodatkowy ładunek emocji. Do dziś pojedynki tych drużyn są symbolem sportowej rywalizacji północy z południem Włoch i regularnie przyciągają uwagę całego piłkarskiego kraju.

Juventus – Napoli, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.90.

Juventus FC SSC Napoli 2.10 2.95 3.90 Odds are subject to change. Last updated 22 stycznia 2026 18:57

Juventus – Napoli, kto wygra?

Juventus – Napoli, przewidywane składy

Juventus – Napoli, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

