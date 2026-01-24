Juventus FC – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2026)

Juventus – Napoli, typy bukmacherskie
W niedzielę odbędzie się mecz na szczycie 22. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością zmierzy się z SSC Napoli. Spotkanie to zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tej serii gier, bowiem oba zespoły liczą się w walce o czołowe lokaty w ligowej tabeli. Dla Bianconerich będzie to okazja do potwierdzenia swojej siły na własnym stadionie i zbliżenia się do ligowej czołówki. Napoli natomiast przyjedzie do Turynu z zamiarem wywiezienia korzystnego wyniku, który pozwoli utrzymać wysoką pozycję w tabeli i podtrzymać ambitne cele na dalszą część sezonu.
Ja uważam, że niedzielne spotkanie finalnie zakończy się triumfem podopiecznych Antonio Conte. Mój typ: wygrana Napoli
Juventus – Napoli, ostatnie wyniki
Juventus znajduje się na odpowiednich torach. Stara Dama w ostatnich pięciu meczach odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Sassuolo, 5:0 z Cremonese oraz 2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów), zaliczyła jeden remis (1:1 z Lecce), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Cagliari).
SSC Napoli natomiast nie może odnaleźć formy. Podopieczni Antonio Conte w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (1:0 z Sassuolo) i zanotowali aż cztery remisy (2:2 z Hellasem Verona, 2:2 z Interem Mediolan, 0:0 z Parmą oraz 1:1 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów).
Juventus – Napoli, historia
Rywalizacja Juventusu z SSC Napoli należy do najbardziej rozpoznawalnych i emocjonujących we włoskim futbolu. Jej historia sięga pierwszych dekad Serie A, jednak szczególnego znaczenia nabrała w latach 80., gdy Napoli z Diego Maradoną na czele rzuciło wyzwanie dominacji turyńskiego giganta. W kolejnych latach Juventus częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich starć, lecz mecze z zespołem z Neapolu niemal zawsze niosły ze sobą dodatkowy ładunek emocji. Do dziś pojedynki tych drużyn są symbolem sportowej rywalizacji północy z południem Włoch i regularnie przyciągają uwagę całego piłkarskiego kraju.
Juventus – Napoli, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.90.
Juventus – Napoli, kto wygra?
Juventus – Napoli, przewidywane składy
Juventus – Napoli, transmisja meczu
Spotkanie Juventus – Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
