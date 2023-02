Juventus FC – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (02.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Juventus FC – Lazio to ostatnie spotkanie w ramach 1/4 finału Pucharu Włoch. Stara Dama jest w dołku, będąc bez wygranej od dwóch spotkań. Tymczasem na fali wznoszącej są podopieczni Maurizio Sarriego. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Juventus FC – Lazio, typy na mecz i przewidywania

Podopieczni Massimiliano Allegriego tak naprawdę od przegranego starcia z SSC Napoli (1:5) nie potrafią się pozbierać. Trudno się dziwić. Ostatnio Juve ma kłopoty nie tylko na boisku, ale także poza nim. Do czwartkowej batalii turyńczycy podejdą, mając za sobą przegrane starcie z Monzą (0:2). Rzymianie natomiast są bez przegranej od pięciu meczów. Co prawda w trakcie minionego weekendu Lazio zremisowało z Fiorentiną (1:1). Wcześniej jednak zaliczyło trzy z rzędu zwycięstwa. To sprawia, że spodziewamy się wiktorii rzymian. Nasz typ: wygrana Lazio.

Juventus FC – Lazio, sytuacja kadrowa

Ekipa z Turynu nie powinna zmieniać ustawienia taktycznego. Można się zatem tego, ze Juventus wystąpi w ustawieniu 1-3-5-2 z Wojciechem Szczęsnym na bramce. Blok defensywny opierać będzie się na Brazylijczykach: Bremerze, Danilo i Alexie Sandro. Za poczynania ofensywne odpowiedzialni mają być Angel Di Maria, czy Moise Kean. W drużynie z Rzymu dużo powinno natomiast zależeć od postawy: Felipe Andersona i Ciro Immobile.

Juventus FC – Lazio, ostatnie wyniki

Ekipa z Allianz Stadium w trakcie minionego weekendu zakończyła bardzo dobrą passę spotkań bez porażki na swoim stadionie. Panaceum na Juventus znalazła Monza, wygrywając z wielokrotnymi mistrzami Serie A różnicą dwóch goli.

Zespół Maurizio Sarriego jest z kolei w tym roku niepokonany. Lazio pięciu meczach, licząc wszystkie rozgrywki, zremisowało dwa razy, a w trzech spotkaniach wygrało. Rzymianie w pokonanym polu zostawili przede wszystkim Milan (4:0).

Juventus FC – Lazio, historia

W ostatniej batalii między obiema ekipami turyńczycy nie dali żadnych szans drużynie z Rzymu, wygrywając 3:0. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między oboma zespołami Stara Dama była góra trzykrotnie, a w jednej potyczce miał miejsce remis.

Juventus FC – Lazio, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu z Turynu w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,12. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Juventus FC – Lazio, przewidywane składy

Juventus: Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić, Di Maria, Kean

Lazio: Maximiano – Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savić, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Juventus FC – Lazio, kto wygra?

Juventus FC – Lazio, transmisja meczu

Rywalizacja Juventusu z Lazio będzie do obejrzenia w telewizji. Spotkanie będzie można śledzić na antenie Polsat Sport Extra. Informujemy, że spotkanie można także zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

