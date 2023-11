fot. Imago / Ciro De Luca Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus FC Cagliari Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 21:48 .

Juventus FC – Cagliari Calcio, typy na mecz i przewidywania

Juventus w minioną niedzielę przedłużył zwycięską passę, pokonując Fiorentinę (1:0). Decydującego gola strzelił Fabio Miretti. Jednocześnie sprawdzony styl Massimiliano Allegriegio przynosi efekty. Sobotni mecz nie musi być jednak łatwy dla Bianconerich. Cagliari Calcio również przystąpi do spotkania, mając kolejne zwycięstwa na swoim koncie. Rossoblu wygrali trzy ostatnie mecze. Można się jednak spodziewać, że gospodarze będą dominować na boisku od początku do końca i odniosą kolejne zwycięstwo do zera. Typ: wygrana Juventusu do zera – TAK.

Superbet 2.10 Juventus wygra do zera – TAK Przejdź na stronę Superbet

Juventus FC – Cagliari Calcio, sytuacja kadrowa

Bardzo osłabieni przystąpią do spotkania gospodarze. W szeregach Juventusu z powodu kontuzji nie będą mogli zagrać: Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Danilo i Timothy Weah. Ponadto wyłączeni z gry będą: Paul Pogba, Nicolo Fagioli, Adrien Rabiot. W szeregach Sardyńczyków nie będą mogli wystąpić natomiast: Marko Rug, Elio Capradosi, Nmahitan Nandez oraz Alessandro Pardo.

Juventus FC – Cagliari Calcio, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego mogą pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami. Juventus pokonał w tych starciach między innymi AC Milan (1:0) i Fiorentinę (1:0).

Sardyńczycy natomiast pokonali ostatnio Genoę (2:1). Wcześniej natomiast zawodnicy Cagliari w pokonanym polu zostawili Frosinone po starciu, w którym padło siedem goli (4:3).

Juventus FC – Cagliari Calcio, historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od sezonu 2021/2022. Wówczas ekipa z Turynu wygrała w roli gościa (2:1). Również na Allianz Stadium turyńczycy byli górą (2:0).

Juventus FC – Cagliari Calcio, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 5.00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Juventus FC Remis Cagliari 1.38 5.00 8.50 1.38 5.00 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 21:48 .

Juventus FC – Cagliari Calcio, przewidywane składy

Z punktu widzenia polskiego kibica ważne jest to, że między słupkami bramki Juve ma stanąć Wojciech Szczęsny. Na ławce ma się natomiast znaleźć Arkadiusz Milik. Tymczasem u gości o bramkach może decydować Zito Luvumbo.

Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Cagliari Claudio Ranieri Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Cagliari Claudio Ranieri Rezerwowi ▼ 9 Dusan Vlahovic 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 1 Boris Radunovic 5 Marco Mancosu 9 Gianluca Lapadula 14 Alessandro Deiola 17 Pantelis Chatzidiakos 18 Simone Aresti 20 Gaston Pereiro 23 Mateusz Wieteska 25 Ibrahim Suleman Kakari 30 Leonardo Pavoletti 32 Andrea Petagna 33 Adam Obert 37 Paulo Azzi 38 Jacopo Desogus 61 Eldor Shomurodov Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Cagliari Claudio Ranieri Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Cagliari Claudio Ranieri Rezerwowi ▼ 9 Dusan Vlahovic 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 1 Boris Radunovic 5 Marco Mancosu 9 Gianluca Lapadula 14 Alessandro Deiola 17 Pantelis Chatzidiakos 18 Simone Aresti 20 Gaston Pereiro 23 Mateusz Wieteska 25 Ibrahim Suleman Kakari 30 Leonardo Pavoletti 32 Andrea Petagna 33 Adam Obert 37 Paulo Azzi 38 Jacopo Desogus 61 Eldor Shomurodov

Juventus FC – Cagliari Calcio, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Juventusu 100% Wygraną Cagliari 0% Remisem 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Juventusu

Wygraną Cagliari

Remisem

Juventus FC – Cagliari Calcio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.