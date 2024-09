Goal.pl Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: przewidywania i typ eksperta

Jagiellonia Białystok gra bezkompromisowo w tym sezonie. W siedmiu meczach Ekstraklasy ma 4 zwycięstwa i 3 porażki. Dodając do tego rozgrywki w eliminacjach europejskich pucharów, to w 13 kolejnych spotkaniach nie zanotowała remisu.

Lechia Gdańsk po sześciu meczach bez wygranej w Ekstraklasie wyrastała na głównego kandydata do spadku, ale w ostatnich dwóch kolejkach zgarnęła komplet punktów i odbiła się od dna. Lechiści z ośmioma punktami na koncie są tuż nad strefą spadkową. Zajmują 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy, ale mają dokładnie tyle samo oczek, co trzy poprzedzające ich drużyny.

Lechia i Jagiellonia są w czołówce ligowej jeśli chodzi o liczbę straconych goli. Gdańszczanie w ośmiu meczach dali sobie wbić 15 goli, a mistrzowie Polski w siedmiu 14. Na bilans Jagiellonii cieniem kładzie się przede wszystkim lanie w Poznaniu. Przed tygodniem Lech rozbił Jagę 5:0.

Jagiellonia w najbliższej kolejce będzie chciała przede wszystkim zmazać plamę po dotkliwej porażce. Okazja ku temu jest idealna. Lechia wprawdzie wygrała dwa spotkania, ale z zespołami, które także okupują dolne rejony tabeli. Jaga ma nieporównywalnie większy potencjał ofensywny. Do tego historycznie też sobie świetnie radziła z tym rywalem. W dziesięciu ostatnich bezpośrednich meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wygrała połowę tych spotkań, a poniosła tylko dwie porażki.

Mój typ na mecz Jagiellonia – Lechia to wygrana gospodarzy i powyżej 1,5 gola w meczu.

Oto kilka argumentów, które za tym przemawiają:

Jagiellonia u siebie wygrała 3 z 4 meczów i jest jedną z najlepiej punktujących drużyn w lidze pod tym względem

Lechia straciła 15 goli w 8 meczach i ma jedną z dwóch najgorszych linii defensywnych w Ekstraklasie. Czyste konto zachowała tylko w meczu z Radomiakiem, który… stracił 15 goli w siedmiu meczach

Jagiellonia w 3 z 4 meczów u siebie strzelała dwa gole rywalom

Tylko w jednym meczu Lechii w tym sezonie padło poniżej 1,5 gola w meczu, tak samo w przypadku Jagiellonii w rozgrywkach Ekstraklasy

Jagiellonia – Lechia: ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok nie ma wymarzonego początku sezonu. Wprawdzie bez problemu awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji, ale kolejne spotkania w eliminacjach europejskich pucharów kompletnie jej nie wyszły. Z kolei w Ekstraklasie miała niezły start i komplet punktów po trzech kolejkach, jednak potem przyszło załamanie formy. W czterech ostatnich spotkaniach ligowych przegrała trzykrotnie i straciła aż 12 goli! W tym okresie to najgorszy wynik w lidze. Małą osłodą była skromna wygrana z Widzewem Łódź 1:0.

Wyniki Jagiellonii w pięciu ostatnich meczach ligowych:

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok 5:0 – porażka

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź 1:0 – wygrana

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok 3:1 – porażka

Jagiellonia Białystok – Cracovia 2:4 – porażka

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec 2:0 – wygrana

Jaga nie miała wymarzonego startu, ale Lechia miała dramatyczny. Po sześciu kolejkach miała na koncie tylko dwa punkty. Gdańszczanie przełamali się w Zabrzu, wygrywając z Górnikiem 3:2, a w poprzedniej kolejce odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu, pokonując u siebie Radomiaka 1:0. Trudno mówić o tym, że w końcu zapanował spokój w tym klubie, ale aktualnie wydostał się ze strefy spadkowej.

Wyniki Lechii w pięciu ostatnich meczach ligowych:

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom 1:0 – wygrana

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk 2:3 – wygrana

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa 1:2 – porażka

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk 4:1 – porażka

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 1:1 – remis

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: historia

Historia starć Jagiellonii z Lechią jest bardzo bogata. Ograniczając się jednak do kilku ostatnich sezonów, zdecydowanie lepiej w bezpośrednich meczach radziła sobie Jaga. Obecny mistrz Polski w pięciu ostatnich meczach ligowych z Lechią nie przegrał ani razu. Trzy z tych spotkań wygrał, a dwa zakończyły się podziałem punktów.

Jak wyliczył serwis flashscore.pl, najbliższy mecz tych zespołów będzie ich 60. oficjalnym spotkaniem, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Poniżej prezentujemy sondę, w której można głosować na to, kto wygra mecz Jagiellonia – Lechia. Zapraszamy do udziału.

Jagiellonia – Lechia: kursy bukmacherskie

Legalni polscy bukmacherzy jako faworyta w meczu Jagiellonia – Lechia wskazują na drużynę gospodarzy. Kursy na wygraną mistrza Polski oscylują w granicach 1.65. Na remis kursy bukmacherskie w tym spotkaniu są w granicach 4.00 – 4.20, a na wygraną gdańskiego klubu w okolicach 4.90 – 5.20.

Legalni polscy bukmacherzy przygotowali wiele atrakcyjnych kursów na to spotkanie. U każdego z nich można znaleźć mnóstwo różnych wariantów. Każdy typer może wybrać coś pod siebie. Poniżej prezentujemy najciekawsze kursy 1X2 u wybranych bukmacherów na mecz Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Oto przewidywane składy na mecz Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk. Oficjalne składy pojawią się na około godzinę przed rozpoczęciem meczu. Początek spotkania w sobotę 21 września o godzinie 14:45.

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Lechia Gdańsk Szymon Grabowski

Rezerwowi 3 Dusan Stojinovic 9 Lamine Diaby-Fadiga 14 Jaroslaw Kubicki 21 Darko Churlinov 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 51 Alan Rybak 82 Tomás Silva 99 Kristoffer Normann Hansen 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 19 Sergiy Buletsa 23 Milosz Kalahur 29 Bogdan Sarnavskiy 79 Kacper Sezonienko 94 Loup Diwan Gueho 99 Tomasz Neugebauer

W zespole gospodarzy na pewno zabraknie Adriana Diegueza, który pauzuje za czerwoną kartkę. Goście przyjadą bez Luisa Fernandeza i bez Louisa D’Arrigo. Obaj piłkarze leczą kontuzje.

Jagiellonia – Lechia: transmisja

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk w internecie będzie dostępna dzięki usłudze CANAL+ Online, do której dostęp można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Koszt pakietu CANAL+ Super Sport to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok. W pakiecie oprócz wszystkich meczów Ekstraklasy jest także pełny dostęp do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów.

Oprócz tego mecz Jagiellonia – Lechia na żywo będzie można zobaczyć w TV. Transmisja zaplanowana jest na kanale CANAL+ Sport 3.

